https://ria.ru/20201215/statya-1589242485.html

В России предложили ввести статью за хищение данных клиентов банков

В России предложили ввести статью за хищение данных клиентов банков

Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и Департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T04:04

2020-12-15T04:04

2020-12-15T04:04

юрий жданов

россия

сбербанк россии

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москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и Департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте, сообщил РИА Новости президент МПА в России Юрий Жданов.По его словам, статья, в частности, должна будет содержать "дополнительный квалифицирующий преступление признак" (совершение группой лиц).Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы."Мы же предлагаем ужесточить ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным Судебного департамента Верховного суда РФ, с 2018 года в России по данной статье осуждено 128 человек. При этом 90% наказаний - это штрафы до 50 тысяч рублей", - пояснил президент российской секции МПА, добавив, что разработкой новой уголовной нормы занимались специалисты МГУ.По его словам, сведения МВД и банковских служб кибербезопасности свидетельствуют, что в России с 2013 года число киберпреступлений выросло в 20 раз; только с начала 2020 года в стране зарегистрировано порядка 20 миллионов мошеннических звонков гражданам.Жданов добавил, что инициатива в ближайшее время будет направлена для обсуждения в правительство, МВД и Госдуму РФ.

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

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юрий жданов, россия, сбербанк россии, госдума рф, москва