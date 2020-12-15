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Семьи погибших военных без статуса ветерана могут получить соцльготы
Семьи погибших военных без статуса ветерана могут получить соцльготы
2020-12-15T16:48
2020-12-15T16:48
2020-12-15T16:48
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить соцльготы на членов семей военнослужащих, погибших при ведении боевых действий, но при жизни не успевших получить статус ветерана, следует из базы данных ГД.Удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, выдаваемое указанным лицам, является документом, подтверждающим их право на меры социальной поддержки. Одним из документов, предъявляемым для оформления указанного удостоверения, является удостоверение ветерана боевых действий, выданное погибшему (умершему) военнослужащему при жизни."Вместе с тем, в настоящее время порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен, в связи с чем они для оформления соответствующего удостоверения вынуждены обращаться в судебные органы с целью защиты своих прав", - говорится в документе.Законопроектом предлагается отнести к ветеранам боевых действий лиц, погибших (умерших) и не получивших при жизни удостоверение единого образца, и предоставить членам семей указанных граждан право на получение социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Правительство внесло в Госдуму
законопроект, которым предлагается распространить соцльготы на членов семей военнослужащих, погибших при ведении боевых действий, но при жизни не успевших получить статус ветерана, следует из базы данных ГД.
"Проект федерального закона… подготовлен в целях распространения социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий, на членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни", - говорится в пояснительной записке.
Удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, выдаваемое указанным лицам, является документом, подтверждающим их право на меры социальной поддержки. Одним из документов, предъявляемым для оформления указанного удостоверения, является удостоверение ветерана боевых действий, выданное погибшему (умершему) военнослужащему при жизни.
"Вместе с тем, в настоящее время порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен, в связи с чем они для оформления соответствующего удостоверения вынуждены обращаться в судебные органы с целью защиты своих прав", - говорится в документе.
Законопроектом предлагается отнести к ветеранам боевых действий лиц, погибших (умерших) и не получивших при жизни удостоверение единого образца, и предоставить членам семей указанных граждан право на получение социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий.