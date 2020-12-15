https://ria.ru/20201215/snegopad-1589292389.html

Более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, за минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:02

2020-12-15T12:02

2020-12-15T13:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, за минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 сантиметров снега, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 сантиметров снега, всего с начала декабря - 11 сантиметров", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что коммунальные службы в понедельник вечером с началом снегопада начали подметать проезжие части и тротуары с последующей противогололедной обработкой."С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Аналогичные мероприятия коммунальные службы провели и утром. В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков", - сказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что утром рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Заммэра добавил, что места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности, горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения.

https://ria.ru/20201215/pogoda-1589250262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество