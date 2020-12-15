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https://ria.ru/20201215/snegopad-1589292389.html
Более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, за минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:02
2020-12-15T13:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, за минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 сантиметров снега, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 сантиметров снега, всего с начала декабря - 11 сантиметров", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что коммунальные службы в понедельник вечером с началом снегопада начали подметать проезжие части и тротуары с последующей противогололедной обработкой."С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Аналогичные мероприятия коммунальные службы провели и утром. В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков", - сказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что утром рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Заммэра добавил, что места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности, горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

12:02 15.12.2020 (обновлено: 13:49 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега в парке "Зарядье" в Москве
Уборка снега в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, за минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 сантиметров снега, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало 6 сантиметров снега, всего с начала декабря - 11 сантиметров", - отметил Бирюков.
Территория парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:06
В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
Он подчеркнул, что коммунальные службы в понедельник вечером с началом снегопада начали подметать проезжие части и тротуары с последующей противогололедной обработкой.
"С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Аналогичные мероприятия коммунальные службы провели и утром. В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
Как быстро уберут снег на вашей улице - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 15:46Инфографика
Как быстро уберут снег на московских улицах
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что утром рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Заммэра добавил, что места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности, горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
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