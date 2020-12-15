https://ria.ru/20201215/smartfon-1589237112.html

Специалист рассказал, сколько должен стоить ваш смартфон

Специалист рассказал, сколько должен стоить ваш смартфон

Как правило, чем выше технические характеристики смартфона, тем он дороже, и это логично – ведь в дорогих устройствах используется новое хорошее "железо", а оно РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:11

2020-12-15T01:11

2020-12-15T01:12

алеся боровикова

роскачество

смартфоны

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Сколько должен стоить ваш смартфон

https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1920x0_80_0_0_353ccf9706ada281a144b9a44311746f.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Как правило, чем выше технические характеристики смартфона, тем он дороже, и это логично – ведь в дорогих устройствах используется новое хорошее "железо", а оно недешево, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Это наглядно демонстрирует и статистика.С другой стороны, невозможно однозначно соотнести цену и качество смартфона. Речь идет о сложных устройствах с огромным количеством функций и нюансов, добавила она.Бывает, что смартфон за 18 тысяч может стоять в рейтинге Роскачества выше, чем смартфон за 140 тысяч – как раз из-за этих нюансов."В целом, однако, более дешевые телефоны будут на более низких позициях из-за качества фото, видео и других важных потребительских характеристик", заключила Боровикова.

https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алеся боровикова, роскачество, смартфоны, технологии, общество