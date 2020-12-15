https://ria.ru/20201215/smartfon-1589237112.html
Специалист рассказал, сколько должен стоить ваш смартфон
Специалист рассказал, сколько должен стоить ваш смартфон
Как правило, чем выше технические характеристики смартфона, тем он дороже, и это логично – ведь в дорогих устройствах используется новое хорошее "железо", а оно РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:11
2020-12-15T01:11
2020-12-15T01:12
алеся боровикова
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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Сколько должен стоить ваш смартфон
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Как правило, чем выше технические характеристики смартфона, тем он дороже, и это логично – ведь в дорогих устройствах используется новое хорошее "железо", а оно недешево, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Это наглядно демонстрирует и статистика.С другой стороны, невозможно однозначно соотнести цену и качество смартфона. Речь идет о сложных устройствах с огромным количеством функций и нюансов, добавила она.Бывает, что смартфон за 18 тысяч может стоять в рейтинге Роскачества выше, чем смартфон за 140 тысяч – как раз из-за этих нюансов."В целом, однако, более дешевые телефоны будут на более низких позициях из-за качества фото, видео и других важных потребительских характеристик", заключила Боровикова.
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РИА Новости
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алеся боровикова, роскачество, смартфоны, технологии, общество
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Как правило, чем выше технические характеристики смартфона, тем он дороже, и это логично – ведь в дорогих устройствах используется новое хорошее "железо", а оно недешево, рассказала агентству "Прайм
" специалист пресс-службы Роскачества
Алеся Боровикова.
Это наглядно демонстрирует и статистика.
"Если посмотреть среднюю цену устройства в рейтинге Роскачества из 160 моделей — она будет около 35 тысяч рублей, а вот при сужении до топ-30 по совокупному качеству показателей средняя цена повышается почти вдвое, до 64 тысяч рублей. Еще чуть выше — до 68 тысяч в среднем — стоимость при выборке именно по качеству камеры", — указала эксперт.
С другой стороны, невозможно однозначно соотнести цену и качество смартфона. Речь идет о сложных устройствах с огромным количеством функций и нюансов, добавила она.
Бывает, что смартфон за 18 тысяч может стоять в рейтинге Роскачества выше, чем смартфон за 140 тысяч – как раз из-за этих нюансов.
"В целом, однако, более дешевые телефоны будут на более низких позициях из-за качества фото, видео и других важных потребительских характеристик", заключила Боровикова.