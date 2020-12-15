https://ria.ru/20201215/shtraf-1589335707.html

МВД объяснило штрафы водителям в Химках недоработкой мэрии

МВД объяснило штрафы водителям в Химках недоработкой мэрии

Власти Химок, где, по мнению прокуратуры, водителей незаконно оштрафовали на 205 миллионов рублей, не предупредили заранее о перекрытии дорог из-за... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:49

2020-12-15T14:49

2020-12-15T15:22

московская область (подмосковье)

химки

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Химок, где, по мнению прокуратуры, водителей незаконно оштрафовали на 205 миллионов рублей, не предупредили заранее о перекрытии дорог из-за строительства развязки, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.Ранее подмосковная прокуратура потребовала от регионального главка МВД отменить незаконные штрафы за нарушение ПДД в Химках более чем на 205 миллионов рублей. Проверка выявила факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения.С 1 октября по 13 ноября в Химках из-за строительства транспортной развязки было ограничено движение в районе улицы 9 Мая, а также введены выделенные полосы для движения транспорта."Несмотря на наличие запрещающих знаков и поступавшие штрафы, некоторые водители в нарушение правил дорожного движения двигались по полосам, предназначенным для маршрутных транспортных средств. В связи с чем в отношении нарушителей были вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.17 частью 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — отмечается в сообщении.

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), химки, общество