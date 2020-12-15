МВД объяснило штрафы водителям в Химках недоработкой мэрии
14:49 15.12.2020 (обновлено: 15:22 15.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Власти Химок, где, по мнению прокуратуры, водителей незаконно оштрафовали на 205 миллионов рублей, не предупредили заранее о перекрытии дорог из-за строительства развязки, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Ранее подмосковная прокуратура потребовала от регионального главка МВД отменить незаконные штрафы за нарушение ПДД в Химках более чем на 205 миллионов рублей. Проверка выявила факты ненадлежащего состояния дорог и средств регулирования дорожного движения, несвоевременного информирования граждан об изменении схемы организации движения.
"Информацию об изменении дорожного движения администрация городского округа Химки опубликовала в СМИ, социальных сетях и чатах мессенджеров жителей. При этом администрацией не было выполнено требование федерального закона о безопасности дорожного движения об уведомлении граждан не позднее чем за 20 дней до изменения организации дорожного движения", — говорится в ответе пресс-службы ГУ МВД на соответствующий запрос РИА Новости.
С 1 октября по 13 ноября в Химках из-за строительства транспортной развязки было ограничено движение в районе улицы 9 Мая, а также введены выделенные полосы для движения транспорта.
"Несмотря на наличие запрещающих знаков и поступавшие штрафы, некоторые водители в нарушение правил дорожного движения двигались по полосам, предназначенным для маршрутных транспортных средств. В связи с чем в отношении нарушителей были вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.17 частью 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — отмечается в сообщении.