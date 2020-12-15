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В Твери нашли пропавшего тринадцатилетнего школьника

В Твери нашли пропавшего тринадцатилетнего школьника

Тринадцатилетний мальчик, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, пришел на занятия в школу, сообщает следственное управление... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:24

2020-12-15T10:24

2020-12-15T10:24

следственный комитет россии (ск рф)

тверь

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, пришел на занятия в школу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Информация об исчезновении ребенка поступила следователям вечером 14 декабря. По данным следственного управления, около 17 часов 15 декабря мальчик 2007 года рождения попрощался со своим другом после прогулки, но домой не вернулся. По факту безвестного исчезновения ребенка началась доследственная проверка.В ближайшее время следователь опросит мальчика при участии его законного представителя. Обстоятельства безвестного исчезновения ребенка будут устанавливаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html

тверь

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тверь, происшествия