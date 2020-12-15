В Твери нашли пропавшего тринадцатилетнего школьника
ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, который вечером в понедельник гулял с другом и не вернулся домой в Твери, пришел на занятия в школу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Информация об исчезновении ребенка поступила следователям вечером 14 декабря. По данным следственного управления, около 17 часов 15 декабря мальчик 2007 года рождения попрощался со своим другом после прогулки, но домой не вернулся. По факту безвестного исчезновения ребенка началась доследственная проверка.
"Проводились поисковые мероприятия, в которых были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры. Криминалистами следственного управления в поисках использовалась различная криминалистическая техника, оборудование для фото- и видеофиксации. В настоящее время мальчик найден, он пришёл в школу", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следователь опросит мальчика при участии его законного представителя. Обстоятельства безвестного исчезновения ребенка будут устанавливаться.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.