https://ria.ru/20201215/shkola-1589253938.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

Количество школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, уменьшилось до 104, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:01

2020-12-15T09:01

2020-12-15T09:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, уменьшилось до 104, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 11 декабря, сообщалось о 113 школах, находящихся на карантине."Всего в 104 школах в 33 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что это составляет 0,26% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,14% от общего количества, следует из данных министерства.За 14 декабря ушли на карантин 23 школы, вышли из карантина - 32.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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