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Распространение нового коронавируса
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В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Количество школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, уменьшилось до 104, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:01
2020-12-15T09:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, уменьшилось до 104, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 11 декабря, сообщалось о 113 школах, находящихся на карантине."Всего в 104 школах в 33 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что это составляет 0,26% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,14% от общего количества, следует из данных министерства.За 14 декабря ушли на карантин 23 школы, вышли из карантина - 32.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

09:01 15.12.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, уменьшилось до 104, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 11 декабря, сообщалось о 113 школах, находящихся на карантине.
"Всего в 104 школах в 33 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении. Уточняется, что это составляет 0,26% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,14% от общего количества, следует из данных министерства.
За 14 декабря ушли на карантин 23 школы, вышли из карантина - 32.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыОбщество
 
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