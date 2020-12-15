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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201215/saransk-1589293365.html
Врио главы Мордовии предложил возродить в Саранске спидвей
Врио главы Мордовии предложил возродить в Саранске спидвей
Стадион "Мордовия Арена" должен привлекать туристов, а жителям Саранска нужно вернуть спидвей, заявил врио главы Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:04
2020-12-15T12:04
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Стадион "Мордовия Арена" должен привлекать туристов, а жителям Саранска нужно вернуть спидвей, заявил врио главы Мордовии Артем Здунов.Руководитель республики провел совещание по развитию спорта в Мордовии, на котором обсудили нынешнее состояние спортивных объектов и планы на будущее."В республике много спортивных объектов – и высоких достижений, и массового спорта. Сейчас нам нужно понять – как они загружены, сколько зарабатывают сами, за счёт чего мы будем их содержать. Необходимо до конца года разработать бизнес-план на каждый объект – при благоприятных эпидемических условиях и на случай, если придётся работать в условиях санитарных ограничений. Кроме того, рассмотрим вопросы безопасности спортивных объектов", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.Министр спорта, молодёжной политики и туризма региона Александр Савилов рассказал о функционировании главной футбольной арены Мордовии - наследия чемпионата мира по футболу. Руководитель республики поручил в этой связи внимательно изучить опыт других регионов по использованию подобных объектов."Шестьдесят процентов загруженности подтрибунных помещений и матчи "Тамбова" - этого явно недостаточно, стадион должен выходить на самоокупаемость. Необходимо активнее использовать и территорию при стадионе – под размещение тематических парков, игровых и спортивных площадок, проведение спартакиад и других мероприятий социальной направленности", - сказал Здунов.Он также отметил важность привлечения на "Мордовия Арену" жителей из других регионов, создания всех условий для туристов - развлечений, спорта, отдыха, питания. Кроме того, здесь должны проводиться массовые и зрелищные мероприятия, нужно планировать их на перспективу, когда санэпидограничения будут сняты.Отмечается, что на совещании обсуждался вопрос возрождения в Мордовии спидвея. Соревнования по спидвею многие годы собирали в Саранске большое количество зрителей, и врио главы республики считает, что в городе есть площадки, подходящие для ледовых мотогонок. "Нужно возвращать хорошие традиции. Надо с чего-то начинать. Если спидвей как зрелище в генах наших жителей, то нужно людям дать это. Уверен, все оценят, если Саранск станет центром спидвея", - заявил Здунов.
https://ria.ru/20201212/saransk-1588928255.html
https://ria.ru/20201208/mordoviya-1588192651.html
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артем здунов, республика мордовия, саранск, общество

Врио главы Мордовии предложил возродить в Саранске спидвей

12:04 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Стадион "Мордовия Арена" должен привлекать туристов, а жителям Саранска нужно вернуть спидвей, заявил врио главы Мордовии Артем Здунов.
Руководитель республики провел совещание по развитию спорта в Мордовии, на котором обсудили нынешнее состояние спортивных объектов и планы на будущее.
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"В республике много спортивных объектов – и высоких достижений, и массового спорта. Сейчас нам нужно понять – как они загружены, сколько зарабатывают сами, за счёт чего мы будем их содержать. Необходимо до конца года разработать бизнес-план на каждый объект – при благоприятных эпидемических условиях и на случай, если придётся работать в условиях санитарных ограничений. Кроме того, рассмотрим вопросы безопасности спортивных объектов", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
Министр спорта, молодёжной политики и туризма региона Александр Савилов рассказал о функционировании главной футбольной арены Мордовии - наследия чемпионата мира по футболу. Руководитель республики поручил в этой связи внимательно изучить опыт других регионов по использованию подобных объектов.
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"Шестьдесят процентов загруженности подтрибунных помещений и матчи "Тамбова" - этого явно недостаточно, стадион должен выходить на самоокупаемость. Необходимо активнее использовать и территорию при стадионе – под размещение тематических парков, игровых и спортивных площадок, проведение спартакиад и других мероприятий социальной направленности", - сказал Здунов.
Он также отметил важность привлечения на "Мордовия Арену" жителей из других регионов, создания всех условий для туристов - развлечений, спорта, отдыха, питания. Кроме того, здесь должны проводиться массовые и зрелищные мероприятия, нужно планировать их на перспективу, когда санэпидограничения будут сняты.
Отмечается, что на совещании обсуждался вопрос возрождения в Мордовии спидвея. Соревнования по спидвею многие годы собирали в Саранске большое количество зрителей, и врио главы республики считает, что в городе есть площадки, подходящие для ледовых мотогонок. "Нужно возвращать хорошие традиции. Надо с чего-то начинать. Если спидвей как зрелище в генах наших жителей, то нужно людям дать это. Уверен, все оценят, если Саранск станет центром спидвея", - заявил Здунов.
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Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияСаранскОбщество
 
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