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Эксперт оценил идею санкций за разглашение сведений о клиенте банка
Эксперт оценил идею санкций за разглашение сведений о клиенте банка
Введение в Уголовный кодекс РФ новой статьи, ужесточающей санкции за разглашение сведений о клиенте банка, вызвано развитием общественных отношений, а... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:59
2020-12-15T11:59
юрий жданов
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введение в Уголовный кодекс РФ новой статьи, ужесточающей санкции за разглашение сведений о клиенте банка, вызвано развитием общественных отношений, а существующая ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий неэффективно защищает интересы граждан, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил РИА Новости, что Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте. По его словам, статья, в частности, должна будет содержать "дополнительный квалифицирующий преступление признак" (совершение группой лиц). Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы. Жданов добавил, что инициатива в ближайшее время будет направлена для обсуждения в правительство, МВД и Госдуму РФ.По его словам, развитие общественных отношений, ввиду того, что жизнь не стоит на месте, требует их регулирования законом, и введение новой статьи в Уголовный кодекс - требование времени.
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60
юрий жданов, общество

Эксперт оценил идею санкций за разглашение сведений о клиенте банка

11:59 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ операционном зале банка
В операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введение в Уголовный кодекс РФ новой статьи, ужесточающей санкции за разглашение сведений о клиенте банка, вызвано развитием общественных отношений, а существующая ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий неэффективно защищает интересы граждан, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил РИА Новости, что Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте. По его словам, статья, в частности, должна будет содержать "дополнительный квалифицирующий преступление признак" (совершение группой лиц). Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы. Жданов добавил, что инициатива в ближайшее время будет направлена для обсуждения в правительство, МВД и Госдуму РФ.
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"Как свидетельствуют данные МВД, количество таких звонков (от мошенников - ред.) достигает до 22 миллионов, а осужденных всего 128 человек. Та статья, по которой сегодня идет судебная практика для осуждения таких лиц, она не позволяет эффективно работать для защиты интересов граждан и для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказал Краснов РИА Новости.
По его словам, развитие общественных отношений, ввиду того, что жизнь не стоит на месте, требует их регулирования законом, и введение новой статьи в Уголовный кодекс - требование времени.
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"Будет подспорьем для следственных органов, чтобы изучать лиц, совершающих данное преступление, это раз. А второе - принятия одной статьи не достаточно для того, чтобы искоренить данное преступление и защитить граждан. Необходима специальная подготовка сотрудников государственных органов, органов следственного аппарата, судебных правоприменению данной статьи, чтобы эффективно бороться с данным видом преступления",- добавил Краснов.
 
Юрий ЖдановОбщество
 
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