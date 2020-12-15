https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589291611.html

Эксперт оценил идею санкций за разглашение сведений о клиенте банка

Эксперт оценил идею санкций за разглашение сведений о клиенте банка

Введение в Уголовный кодекс РФ новой статьи, ужесточающей санкции за разглашение сведений о клиенте банка, вызвано развитием общественных отношений, а... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:59

2020-12-15T11:59

2020-12-15T11:59

юрий жданов

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Введение в Уголовный кодекс РФ новой статьи, ужесточающей санкции за разглашение сведений о клиенте банка, вызвано развитием общественных отношений, а существующая ответственность за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий неэффективно защищает интересы граждан, считает эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил РИА Новости, что Российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте. По его словам, статья, в частности, должна будет содержать "дополнительный квалифицирующий преступление признак" (совершение группой лиц). Жданов отметил, что действующая статья (183 УК РФ) предусматривает различные санкции, от штрафа до 500 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы. Жданов добавил, что инициатива в ближайшее время будет направлена для обсуждения в правительство, МВД и Госдуму РФ.По его словам, развитие общественных отношений, ввиду того, что жизнь не стоит на месте, требует их регулирования законом, и введение новой статьи в Уголовный кодекс - требование времени.

https://ria.ru/20201215/prodazha-1589282588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/rubl-1589105314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, общество