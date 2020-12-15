https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589284019.html
Эксперт оценила вероятность новых санкций против России при Байдене
Эксперт оценила вероятность новых санкций против России при Байдене
Администрация Джо Байдена вряд ли введет много дополнительных санкций против России или поспособствует падению курса рубля, сказала РИА Новости Сюзанн Уэнгл... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:40
2020-12-15T11:40
2020-12-15T11:40
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тони блинкен
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джо байден
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Джо Байдена вряд ли введет много дополнительных санкций против России или поспособствует падению курса рубля, сказала РИА Новости Сюзанн Уэнгл (Susanne Wengle), профессор политологического факультета Университета Нотр-Дам в Индиане и исследовательница экономического и политического развития постсоветских стран.По ее словам, существующие санкции, вероятно, продолжат действовать и возобновляться.Эксперт считает, что на курс рубля приход Байдена тоже не повлияет."Обменный курс рубля, как вы знаете, зависит в основном от мирового спроса на углеводороды. Внешняя политика Байдена вряд ли будет иметь слишком значительный эффект. На рубль с намного большей вероятностью повлияет экономическое восстановление в мировом масштабе на поздней стадии пандемии и после пандемии", - добавила она.По ее словам, решения Байдена повлияют на рубль лишь постольку, поскольку его политика сможет стимулировать американский ВВП. Байден сосредоточится на внутренней политике, борьбе с пандемией коронавируса, принятии пакета стимулирования экономики, а также будет вырабатывать политику для рабочего класса, который практически не интересуется внешней политикой, добавила она. Все это, по ее словам, не значит, что Байден будет пытаться нарушить сложившийся консенсус, полагает Уэнгл.Что до санкций против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", то они идут из действующего состава конгресса и не обязательно будут соответствовать будущему курсу Байдена, полагает Уэнгл. Тони Блинкен, которого Байден намерен назначить госсекретарем, будет восстанавливать связи с Европой, и будущее "Северного потока 2" будет зависеть прежде всего от позиции Германии и ее связей с США, считает эксперт.
https://ria.ru/20201215/bayden-1589265595.html
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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россия, северный поток — 2, тони блинкен, турецкий поток, джо байден, европа, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Администрация Джо Байдена
вряд ли введет много дополнительных санкций против России или поспособствует падению курса рубля, сказала РИА Новости Сюзанн Уэнгл (Susanne Wengle), профессор политологического факультета Университета Нотр-Дам в Индиане и исследовательница экономического и политического развития постсоветских стран.
"Утверждение Байдена, что Россия - наибольшая угроза США, было частью его стратегии ведения предвыборной кампании, которая представляла собой резкий контраст с позицией администрации (Дональда) Трампа по всем областям политической жизни. Хотя эта позиция, вероятно, будет сохранять видное место со вступлением Байдена в должность в январе, и он, вероятно, захочет казаться жестким с Россией на какое-то время, я не думаю, что его политика будет идти намного дальше, чем та, что уже действует", - сказала Уэнгл.
По ее словам, существующие санкции, вероятно, продолжат действовать и возобновляться.
Эксперт считает, что на курс рубля приход Байдена тоже не повлияет.
"Обменный курс рубля, как вы знаете, зависит в основном от мирового спроса на углеводороды. Внешняя политика Байдена вряд ли будет иметь слишком значительный эффект. На рубль с намного большей вероятностью повлияет экономическое восстановление в мировом масштабе на поздней стадии пандемии и после пандемии", - добавила она.
По ее словам, решения Байдена повлияют на рубль лишь постольку, поскольку его политика сможет стимулировать американский ВВП. Байден сосредоточится на внутренней политике, борьбе с пандемией коронавируса, принятии пакета стимулирования экономики, а также будет вырабатывать политику для рабочего класса, который практически не интересуется внешней политикой, добавила она. Все это, по ее словам, не значит, что Байден будет пытаться нарушить сложившийся консенсус, полагает Уэнгл.
Что до санкций против трубопроводов "Северный поток 2
" и "Турецкий поток
", то они идут из действующего состава конгресса и не обязательно будут соответствовать будущему курсу Байдена, полагает Уэнгл. Тони Блинкен
, которого Байден намерен назначить госсекретарем, будет восстанавливать связи с Европой
, и будущее "Северного потока 2" будет зависеть прежде всего от позиции Германии
и ее связей с США, считает эксперт.