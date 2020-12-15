https://ria.ru/20201215/sanktsii-1589284019.html

Эксперт оценила вероятность новых санкций против России при Байдене

Эксперт оценила вероятность новых санкций против России при Байдене

Администрация Джо Байдена вряд ли введет много дополнительных санкций против России или поспособствует падению курса рубля, сказала РИА Новости Сюзанн Уэнгл... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:40

2020-12-15T11:40

2020-12-15T11:40

выборы президента сша — 2020

россия

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация Джо Байдена вряд ли введет много дополнительных санкций против России или поспособствует падению курса рубля, сказала РИА Новости Сюзанн Уэнгл (Susanne Wengle), профессор политологического факультета Университета Нотр-Дам в Индиане и исследовательница экономического и политического развития постсоветских стран.По ее словам, существующие санкции, вероятно, продолжат действовать и возобновляться.Эксперт считает, что на курс рубля приход Байдена тоже не повлияет."Обменный курс рубля, как вы знаете, зависит в основном от мирового спроса на углеводороды. Внешняя политика Байдена вряд ли будет иметь слишком значительный эффект. На рубль с намного большей вероятностью повлияет экономическое восстановление в мировом масштабе на поздней стадии пандемии и после пандемии", - добавила она.По ее словам, решения Байдена повлияют на рубль лишь постольку, поскольку его политика сможет стимулировать американский ВВП. Байден сосредоточится на внутренней политике, борьбе с пандемией коронавируса, принятии пакета стимулирования экономики, а также будет вырабатывать политику для рабочего класса, который практически не интересуется внешней политикой, добавила она. Все это, по ее словам, не значит, что Байден будет пытаться нарушить сложившийся консенсус, полагает Уэнгл.Что до санкций против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", то они идут из действующего состава конгресса и не обязательно будут соответствовать будущему курсу Байдена, полагает Уэнгл. Тони Блинкен, которого Байден намерен назначить госсекретарем, будет восстанавливать связи с Европой, и будущее "Северного потока 2" будет зависеть прежде всего от позиции Германии и ее связей с США, считает эксперт.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589265595.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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россия, северный поток — 2, тони блинкен, турецкий поток, джо байден, европа, сша, в мире