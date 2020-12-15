Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года
24 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Просвещение через книгу. Итоги года".
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Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- заместитель руководителя по развитию Российской книжной палаты Константин АНТИПОВ;
- настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ;
- главный редактор издательства "Российская политическая энциклопедия" Андрей СОРОКИН.
В ходе мероприятия Издательский совет Русской Православной Церкви подведет итоги работы в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- заместитель руководителя по развитию Российской книжной палаты Константин АНТИПОВ;
- настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ;
- главный редактор издательства "Российская политическая энциклопедия" Андрей СОРОКИН.
В ходе мероприятия Издательский совет Русской Православной Церкви подведет итоги работы в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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