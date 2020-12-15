https://ria.ru/20201215/rpts-1589273765.html

Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года

Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года

24 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Просвещение через книгу. Итоги года".

2020-12-15T10:53

2020-12-15T10:53

2020-12-15T10:53

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Задать вопросУчастники:- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;- заместитель руководителя по развитию Российской книжной палаты Константин АНТИПОВ; - настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ;- главный редактор издательства "Российская политическая энциклопедия" Андрей СОРОКИН.В ходе мероприятия Издательский совет Русской Православной Церкви подведет итоги работы в 2020 году.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы