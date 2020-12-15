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Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года
Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года
24 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Просвещение через книгу. Итоги года".
2020-12-15T10:53
2020-12-15T10:53
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;- заместитель руководителя по развитию Российской книжной палаты Константин АНТИПОВ; - настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ;- главный редактор издательства "Российская политическая энциклопедия" Андрей СОРОКИН.В ходе мероприятия Издательский совет Русской Православной Церкви подведет итоги работы в 2020 году.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция Издательского совета РПЦ по итогам года

10:53 15.12.2020
 
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24 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Просвещение через книгу. Итоги года".
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Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- заместитель руководителя по развитию Российской книжной палаты Константин АНТИПОВ;
- настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ;
- главный редактор издательства "Российская политическая энциклопедия" Андрей СОРОКИН.

В ходе мероприятия Издательский совет Русской Православной Церкви подведет итоги работы в 2020 году.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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