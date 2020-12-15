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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/romanov-1589361260.html
Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии
Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии
Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) пока не сообщил, готов ли он лично познакомиться с новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:46
2020-12-15T16:46
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) пока не сообщил, готов ли он лично познакомиться с новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, но он "не настроен агрессивно", заявил РИА Новости представитель Сергия Всеволод Могучев.Ранее синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. На первой встрече с журналистами епископ заявил, что наблюдал со стороны за ситуацией в Среднеуральском монастыре и при необходимости готов пообщаться со всеми сторонами конфликта."Ситуация такова, что отец Сергий не давал какой-либо оценки новому епископу и, соответственно, пока что нет ни негативной, ни положительной оценки его личности. Но отец Сергий не настроен как-то агрессивно в данном вопросе. Пока отец Сергий никак не дал понять, примет ли он подобное предложение, если оно будет направлено. Пока есть только нейтральная позиция по данному вопросу", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о возможности встречи Сергия с новым руководителем митрополии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.СК РФ также заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова ранее рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20201212/episkop-1588913059.html
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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии

16:46 15.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) пока не сообщил, готов ли он лично познакомиться с новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, но он "не настроен агрессивно", заявил РИА Новости представитель Сергия Всеволод Могучев.
Ранее синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. На первой встрече с журналистами епископ заявил, что наблюдал со стороны за ситуацией в Среднеуральском монастыре и при необходимости готов пообщаться со всеми сторонами конфликта.
"Ситуация такова, что отец Сергий не давал какой-либо оценки новому епископу и, соответственно, пока что нет ни негативной, ни положительной оценки его личности. Но отец Сергий не настроен как-то агрессивно в данном вопросе. Пока отец Сергий никак не дал понять, примет ли он подобное предложение, если оно будет направлено. Пока есть только нейтральная позиция по данному вопросу", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о возможности встречи Сергия с новым руководителем митрополии.
Бывший схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 14:43Религия и мировоззрение
Екатеринбургский епископ хочет решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
СК РФ также заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова ранее рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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