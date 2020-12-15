https://ria.ru/20201215/romanov-1589361260.html

Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии

Экс-схимонах Сергий пока не оценил идею знакомства с новым главой епархии

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) пока не сообщил, готов ли он лично познакомиться с новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:46

2020-12-15T16:46

2020-12-15T16:46

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) пока не сообщил, готов ли он лично познакомиться с новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, но он "не настроен агрессивно", заявил РИА Новости представитель Сергия Всеволод Могучев.Ранее синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. На первой встрече с журналистами епископ заявил, что наблюдал со стороны за ситуацией в Среднеуральском монастыре и при необходимости готов пообщаться со всеми сторонами конфликта."Ситуация такова, что отец Сергий не давал какой-либо оценки новому епископу и, соответственно, пока что нет ни негативной, ни положительной оценки его личности. Но отец Сергий не настроен как-то агрессивно в данном вопросе. Пока отец Сергий никак не дал понять, примет ли он подобное предложение, если оно будет направлено. Пока есть только нейтральная позиция по данному вопросу", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о возможности встречи Сергия с новым руководителем митрополии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.СК РФ также заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова ранее рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201212/episkop-1588913059.html

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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь