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Джулия Робертс сыграет главную роль в сериале про пропавшего мужа
Джулия Робертс сыграет главную роль в сериале про пропавшего мужа
Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me")... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:40
2020-12-15T00:40
2020-12-15T00:40
риз уизерспун
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кино и сериалы
новости культуры
apple
джулия робертс
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me") Лауры Дэйв, сообщает Variety.Джулия Робертс также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Риз Уизерспун.В центре сюжета женщина, которая неожиданно сближается с 16-летней падчерицей, пытаясь выяснить правду о загадочном исчезновении своего мужа. Писательница Лаура Дэйв вместе с мужем Джошем Сингером сами напишут сценарий и также присоединятся к команде продюсеров. В США книга выйдет 4 мая в издательстве Simon & Schuster.Для Джулии Робертс это будет вторая роль в сериалах. В 2018 году она снялась в первом сезоне "Возвращения домой".
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риз уизерспун, кино и сериалы, новости культуры, apple, джулия робертс
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости
. Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me") Лауры Дэйв, сообщает
Variety.
Джулия Робертс также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Риз Уизерспун.
В центре сюжета женщина, которая неожиданно сближается с 16-летней падчерицей, пытаясь выяснить правду о загадочном исчезновении своего мужа.
Писательница Лаура Дэйв вместе с мужем Джошем Сингером сами напишут сценарий и также присоединятся к команде продюсеров.
В США книга выйдет 4 мая в издательстве Simon & Schuster.
Для Джулии Робертс это будет вторая роль в сериалах. В 2018 году она снялась в первом сезоне "Возвращения домой".