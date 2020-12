https://ria.ru/20201215/roberts-1589148681.html

Джулия Робертс сыграет главную роль в сериале про пропавшего мужа

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me") Лауры Дэйв, сообщает Variety.Джулия Робертс также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Риз Уизерспун.В центре сюжета женщина, которая неожиданно сближается с 16-летней падчерицей, пытаясь выяснить правду о загадочном исчезновении своего мужа. Писательница Лаура Дэйв вместе с мужем Джошем Сингером сами напишут сценарий и также присоединятся к команде продюсеров. В США книга выйдет 4 мая в издательстве Simon & Schuster.Для Джулии Робертс это будет вторая роль в сериалах. В 2018 году она снялась в первом сезоне "Возвращения домой".

