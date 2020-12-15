Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201215/roberts-1589148681.html
Джулия Робертс сыграет главную роль в сериале про пропавшего мужа
Джулия Робертс сыграет главную роль в сериале про пропавшего мужа
Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me")... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T00:40
2020-12-15T00:40
риз уизерспун
культура
кино и сериалы
новости культуры
apple
джулия робертс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147512/34/1475123409_0:0:4060:2285_1920x0_80_0_0_184f420343c741e2f398c01fa0d1fdea.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me") Лауры Дэйв, сообщает Variety.Джулия Робертс также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Риз Уизерспун.В центре сюжета женщина, которая неожиданно сближается с 16-летней падчерицей, пытаясь выяснить правду о загадочном исчезновении своего мужа. Писательница Лаура Дэйв вместе с мужем Джошем Сингером сами напишут сценарий и также присоединятся к команде продюсеров. В США книга выйдет 4 мая в издательстве Simon &amp; Schuster.Для Джулии Робертс это будет вторая роль в сериалах. В 2018 году она снялась в первом сезоне "Возвращения домой".
https://ria.ru/20200722/1574633430.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147512/34/1475123409_321:0:3930:2707_1920x0_80_0_0_9fc2d73a37164b5a8949a59659114d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риз уизерспун, кино и сериалы, новости культуры, apple, джулия робертс

Джулия Робертс сыграет главную роль в сериале про пропавшего мужа

00:40 15.12.2020
 
© AP Photo / Joel RyanАмериканская актриса Джулия Робертс на красной дорожке 69-го Каннского кинофестиваля
Американская актриса Джулия Робертс на красной дорожке 69-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Джулия Робертс сыграет одну из главных ролей в сериале Apple TV по еще не опубликованному роману "Последнее, что он сказал мне" ("The Last Thing He Told Me") Лауры Дэйв, сообщает Variety.
Джулия Робертс также выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Риз Уизерспун.
В центре сюжета женщина, которая неожиданно сближается с 16-летней падчерицей, пытаясь выяснить правду о загадочном исчезновении своего мужа.
Писательница Лаура Дэйв вместе с мужем Джошем Сингером сами напишут сценарий и также присоединятся к команде продюсеров.
В США книга выйдет 4 мая в издательстве Simon & Schuster.
Для Джулии Робертс это будет вторая роль в сериалах. В 2018 году она снялась в первом сезоне "Возвращения домой".
Дензел Вашингтон и Джулия Робертс - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 06:11Культура
СМИ: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс сыграют в новой драме Netflix
 
КультураРиз УизерспунКино и сериалыНовости культурыAppleДжулия Робертс
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Эксперт объяснил, как Байдену наладить экономические отношения с Россией
08:41Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
08:38Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
08:34В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
Лента новостейМолния