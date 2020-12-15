https://ria.ru/20201215/reshenie-1589331727.html

Глава Якутска заявила о решении объединить три управы города в одну

Глава Якутска заявила о решении объединить три управы города в одну

Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила о решении объединить три управы города в одну в целях экономии, по предварительным оценкам, только на фонде оплаты... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:37

2020-12-15T14:37

2020-12-15T14:37

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

возрождение

единая россия

октябрьский

якутск

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ЯКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила о решении объединить три управы города в одну в целях экономии, по предварительным оценкам, только на фонде оплаты труда местный бюджет может сэкономить до 30 миллионов рублей ежегодно, сообщает пресс-служба окружной администрации в Telegram.Отмечается, что во вторник Авксентьева встретилась с жителями и руководителями общественных советов Губинского, Октябрьского и Центрального районов по вопросу объединения трех управ.По словам главы Якутска, будут оптимизированы бухгалтерии, службы закупок и переданы в централизованное управление. Интересы жителей округов изменения не затронут, работа с населением на местах будет продолжена в прежнем режиме. "Действующие общественные советы на местах будут сохранены, также будут сохранены социальные отделы, которые взаимодействуют с населением", - приводятся в сообщении слова Авксентьевой.Ранее сообщалось, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков".В сентябре 2018 года выборы мэра Якутска с 39,98% голосов выиграла кандидат от партии "Возрождение России" Сардана Авксентьева, оставив позади кандидата от "Единой России", председателя гордумы Александра Саввинова. В своем первом распоряжении в качестве главы города Авксентьева указала продать дорогие машины мэрии. В ноябре она отменила общий новогодний корпоратив для сотрудников мэрии за счет средств муниципального бюджета.

https://ria.ru/20201212/pozhar-1588914321.html

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сардана авксентьева, возрождение, единая россия, октябрьский, якутск