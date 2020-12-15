Госдума уточнила регламент утверждения премьера и членов правительства
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент ГД в части определения процедур утверждения кандидатур председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.
В конце октября Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию, президент Владимир Путин подписал документ в начале ноября. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.
В постановлении уточняется, что представление по кандидатуре председателя правительства РФ вносится в Госдуму президентом РФ. Спикер ГД должен незамедлительно известить об этом депутатов. При этом нижняя палата должна рассмотреть кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления.
Кандидат на должность премьер-министра должен представить Госдуме программу основных направлений своей деятельности. Результат голосования по кандидатуре оформляется постановлением ГД.
В случае отклонения кандидатуры на должность премьера президент РФ в течение недели со дня ее отклонения вносит представление по новой кандидатуре или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена. Возможно внесение кандидатуры и в третий раз.
Представления по кандидатурам заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров вносятся в Госдуму председателем правительства РФ. Кандидатуры должны также рассмотреть в течение недели.
Кандидат на должность вице-премьера или кандидат на должность федерального министра должны представить депутатам программу основных направлений своей деятельности либо программу основных направлений министерства.
10 ноября Госдума утвердила Александра Новака на должность вице-премьера РФ, тогда же были утверждены несколько министров. Таким образом, изменения в регламенте закрепили уже отработанную ГД процедуру утверждения членов правительства.