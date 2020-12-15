https://ria.ru/20201215/reglament-1589362537.html

Госдума уточнила регламент утверждения премьера и членов правительства

Госдума уточнила регламент утверждения премьера и членов правительства

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент ГД в части определения процедур утверждения кандидатур... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:50

2020-12-15T16:50

2020-12-15T16:50

россия

госдума рф

александр новак

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент ГД в части определения процедур утверждения кандидатур председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.В конце октября Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию, президент Владимир Путин подписал документ в начале ноября. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.В постановлении уточняется, что представление по кандидатуре председателя правительства РФ вносится в Госдуму президентом РФ. Спикер ГД должен незамедлительно известить об этом депутатов. При этом нижняя палата должна рассмотреть кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления.Кандидат на должность премьер-министра должен представить Госдуме программу основных направлений своей деятельности. Результат голосования по кандидатуре оформляется постановлением ГД.В случае отклонения кандидатуры на должность премьера президент РФ в течение недели со дня ее отклонения вносит представление по новой кандидатуре или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена. Возможно внесение кандидатуры и в третий раз.Представления по кандидатурам заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров вносятся в Госдуму председателем правительства РФ. Кандидатуры должны также рассмотреть в течение недели.Кандидат на должность вице-премьера или кандидат на должность федерального министра должны представить депутатам программу основных направлений своей деятельности либо программу основных направлений министерства.10 ноября Госдума утвердила Александра Новака на должность вице-премьера РФ, тогда же были утверждены несколько министров. Таким образом, изменения в регламенте закрепили уже отработанную ГД процедуру утверждения членов правительства.

https://ria.ru/20201215/gosduma-1589345487.html

https://ria.ru/20201215/zvaniya-1589306826.html

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россия, госдума рф, александр новак, владимир путин, политика