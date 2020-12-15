Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/reglament-1589362537.html
Госдума уточнила регламент утверждения премьера и членов правительства
Госдума уточнила регламент утверждения премьера и членов правительства
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент ГД в части определения процедур утверждения кандидатур... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:50
2020-12-15T16:50
россия
госдума рф
александр новак
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент ГД в части определения процедур утверждения кандидатур председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.В конце октября Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию, президент Владимир Путин подписал документ в начале ноября. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.В постановлении уточняется, что представление по кандидатуре председателя правительства РФ вносится в Госдуму президентом РФ. Спикер ГД должен незамедлительно известить об этом депутатов. При этом нижняя палата должна рассмотреть кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления.Кандидат на должность премьер-министра должен представить Госдуме программу основных направлений своей деятельности. Результат голосования по кандидатуре оформляется постановлением ГД.В случае отклонения кандидатуры на должность премьера президент РФ в течение недели со дня ее отклонения вносит представление по новой кандидатуре или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена. Возможно внесение кандидатуры и в третий раз.Представления по кандидатурам заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров вносятся в Госдуму председателем правительства РФ. Кандидатуры должны также рассмотреть в течение недели.Кандидат на должность вице-премьера или кандидат на должность федерального министра должны представить депутатам программу основных направлений своей деятельности либо программу основных направлений министерства.10 ноября Госдума утвердила Александра Новака на должность вице-премьера РФ, тогда же были утверждены несколько министров. Таким образом, изменения в регламенте закрепили уже отработанную ГД процедуру утверждения членов правительства.
https://ria.ru/20201215/gosduma-1589345487.html
https://ria.ru/20201215/zvaniya-1589306826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, александр новак, владимир путин, политика

Госдума уточнила регламент утверждения премьера и членов правительства

16:50 15.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о внесении изменений в регламент ГД в части определения процедур утверждения кандидатур председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров.
В конце октября Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию, президент Владимир Путин подписал документ в начале ноября. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 15:31
Госдума поддержала проект о предельном возрасте службы сотрудников ФСИН
В постановлении уточняется, что представление по кандидатуре председателя правительства РФ вносится в Госдуму президентом РФ. Спикер ГД должен незамедлительно известить об этом депутатов. При этом нижняя палата должна рассмотреть кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления.
Кандидат на должность премьер-министра должен представить Госдуме программу основных направлений своей деятельности. Результат голосования по кандидатуре оформляется постановлением ГД.
В случае отклонения кандидатуры на должность премьера президент РФ в течение недели со дня ее отклонения вносит представление по новой кандидатуре или повторно по той кандидатуре, которая была отклонена. Возможно внесение кандидатуры и в третий раз.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 12:51
Госдума приняла закон о званиях для педагогов военных учебных центров
Представления по кандидатурам заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров вносятся в Госдуму председателем правительства РФ. Кандидатуры должны также рассмотреть в течение недели.
Кандидат на должность вице-премьера или кандидат на должность федерального министра должны представить депутатам программу основных направлений своей деятельности либо программу основных направлений министерства.
10 ноября Госдума утвердила Александра Новака на должность вице-премьера РФ, тогда же были утверждены несколько министров. Таким образом, изменения в регламенте закрепили уже отработанную ГД процедуру утверждения членов правительства.
 
РоссияГосдума РФАлександр НовакВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния