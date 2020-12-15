https://ria.ru/20201215/rebenok-1589254594.html

Житель Салехарда получил срок за "пьяное" ДТП с участием ребенка

Житель Салехарда получил срок за "пьяное" ДТП с участием ребенка

Три года лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе местному жителю, который управлял автомобилем в пьяном состоянии и сбил коляску с... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:05

2020-12-15T09:05

2020-12-15T09:05

следственный комитет россии (ск рф)

салехард

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Три года лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе местному жителю, который управлял автомобилем в пьяном состоянии и сбил коляску с ребенком, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Дорожный инцидент произошел в конце сентября в Салехарде. Окружная автоинспекция информировала, что 23-летний водитель за рулем "Лады", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешехода и ребенка, находившегося в детской коляске. Малыша госпитализировали.В региональном управлении МВД отмечали, что нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ. Кроме того, в отношении него было возбуждено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, идет проверка.По информации прокуратуры ЯНАО, ребенок получил перелом бедра, а сопровождавшая его бабушка - ушибы. Полицейские возбудили дело об административном правонарушении, уже зная о вреде, который он нанес пострадавшим, и это решение в надзорном ведомстве назвали "нарушением требований уголовно-процессуального законодательства". После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.Ранее окружное издание "Красный Север" поясняло, что молодой человек выпил полтора литра пива из-за размолвки с супругой и поехал сдавать машину в ремонт, но не справился с управлением и врезался в коляску с годовалым ребенком, которую вела бабушка, смотревшая за малышом, пока его родители были на работе.

https://ria.ru/20201214/dtp-1589056850.html

https://ria.ru/20201213/dtp-1588985013.html

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), салехард, происшествия