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Житель Салехарда получил срок за "пьяное" ДТП с участием ребенка
Житель Салехарда получил срок за "пьяное" ДТП с участием ребенка
Три года лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе местному жителю, который управлял автомобилем в пьяном состоянии и сбил коляску с... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:05
2020-12-15T09:05
следственный комитет россии (ск рф)
салехард
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Три года лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе местному жителю, который управлял автомобилем в пьяном состоянии и сбил коляску с ребенком, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Дорожный инцидент произошел в конце сентября в Салехарде. Окружная автоинспекция информировала, что 23-летний водитель за рулем "Лады", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешехода и ребенка, находившегося в детской коляске. Малыша госпитализировали.В региональном управлении МВД отмечали, что нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ. Кроме того, в отношении него было возбуждено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, идет проверка.По информации прокуратуры ЯНАО, ребенок получил перелом бедра, а сопровождавшая его бабушка - ушибы. Полицейские возбудили дело об административном правонарушении, уже зная о вреде, который он нанес пострадавшим, и это решение в надзорном ведомстве назвали "нарушением требований уголовно-процессуального законодательства". После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.Ранее окружное издание "Красный Север" поясняло, что молодой человек выпил полтора литра пива из-за размолвки с супругой и поехал сдавать машину в ремонт, но не справился с управлением и врезался в коляску с годовалым ребенком, которую вела бабушка, смотревшая за малышом, пока его родители были на работе.
https://ria.ru/20201214/dtp-1589056850.html
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следственный комитет россии (ск рф), салехард, происшествия

Житель Салехарда получил срок за "пьяное" ДТП с участием ребенка

09:05 15.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Три года лишения свободы назначил суд в Ямало-Ненецком автономном округе местному жителю, который управлял автомобилем в пьяном состоянии и сбил коляску с ребенком, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении", - подчеркнули в управлении, добавив, что его на 2,5 года лишили права управлять транспортом.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 08:50
Чемпион Европы по армрестлингу среди инвалидов погиб в ДТП в Сургуте
Дорожный инцидент произошел в конце сентября в Салехарде. Окружная автоинспекция информировала, что 23-летний водитель за рулем "Лады", находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешехода и ребенка, находившегося в детской коляске. Малыша госпитализировали.
В региональном управлении МВД отмечали, что нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ. Кроме того, в отношении него было возбуждено административное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, идет проверка.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 12:33
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли два человека
По информации прокуратуры ЯНАО, ребенок получил перелом бедра, а сопровождавшая его бабушка - ушибы. Полицейские возбудили дело об административном правонарушении, уже зная о вреде, который он нанес пострадавшим, и это решение в надзорном ведомстве назвали "нарушением требований уголовно-процессуального законодательства". После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее окружное издание "Красный Север" поясняло, что молодой человек выпил полтора литра пива из-за размолвки с супругой и поехал сдавать машину в ремонт, но не справился с управлением и врезался в коляску с годовалым ребенком, которую вела бабушка, смотревшая за малышом, пока его родители были на работе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СалехардПроисшествия
 
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