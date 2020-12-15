https://ria.ru/20201215/putin-1589297572.html
Экс-замгенсека ООН: Путин доброжелательно и вовремя поздравил Байдена
Экс-замгенсека ООН: Путин доброжелательно и вовремя поздравил Байдена
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США вовремя, поздравлять до объявления официальных итогов "не очень... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:17
2020-12-15T12:17
2020-12-15T13:31
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США вовремя, поздравлять до объявления официальных итогов "не очень прилично", заявил РИА Новости экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.По мнению Орджоникидзе, Путин "абсолютно правильно сделал", что, в отличие от лидеров некоторых других стран, поздравил Байдена только сейчас, после того, как результаты выборов были официально подсчитаны.Основываясь на данных телеканалов или каких-то фондов, "поздравлять ни в коем случае нельзя", считает экс-дипломат.По его оценке, "поздравления до официального подсчета голосов можно по-разному интерпретировать, в том числе как желание, чтобы победил определенный кандидат"."А у нас нет такого желания. Мы считаем, что победу на выборах должен одержать тот, кто заручится большинством голосов американских избирателей. Мы уважаем выбор американского народа и исходим из элементарных дипломатических правил. Мы с уважением относимся к их же собственной выборной системе и конституции", - оценил он.По мнению дипломата, поспешность некоторых поздравлений вряд ли повлияет на отношения этих стран и США.Что касается самого текста поздравления, что "оно стандартной формы", считает Орджоникидзе."Мы весьма доброжелательно поздравили", - отметил эксперт.По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Президент России Владимир Путин в поздравлении Джо Байдену с победой на выборах президента США выразил готовность к взаимодействию и контактам, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В телеграмме Путин также пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. Российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества, считает президент РФ.
https://ria.ru/20201215/bayden-1589283835.html
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, оон, сша
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил Джо Байдена
с победой на выборах президента США
вовремя, поздравлять до объявления официальных итогов "не очень прилично", заявил РИА Новости экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе
.
По мнению Орджоникидзе, Путин "абсолютно правильно сделал", что, в отличие от лидеров некоторых других стран, поздравил Байдена только сейчас, после того, как результаты выборов были официально подсчитаны.
"В каждом государстве есть свои процедуры подсчета голосов на выборах. В США также существуют свои процедуры. Вот после того, как подсчитали голоса выборщиков и стало 100-процентно ясно, что Байден победил, вот тогда мы и поздравили. Это нормальная дипломатическая форма признания", - считает эксперт.
Основываясь на данных телеканалов или каких-то фондов, "поздравлять ни в коем случае нельзя", считает экс-дипломат.
"Нечего бежать впереди паровоза. Я считаю, что это даже не очень прилично, поздравлять, исходя из того, что какие-то СМИ или фонды, программы подсчитали, что кто-то победил. Это не является основанием", - уверен Орджоникидзе.
По его оценке, "поздравления до официального подсчета голосов можно по-разному интерпретировать, в том числе как желание, чтобы победил определенный кандидат".
"А у нас нет такого желания. Мы считаем, что победу на выборах должен одержать тот, кто заручится большинством голосов американских избирателей. Мы уважаем выбор американского народа и исходим из элементарных дипломатических правил. Мы с уважением относимся к их же собственной выборной системе и конституции", - оценил он.
По мнению дипломата, поспешность некоторых поздравлений вряд ли повлияет на отношения этих стран и США.
"Это желание, может быть, и существует, но оно не обязательно реализуемо. Новая администрация (США)… будет исходить исключительно из интересов своего государства, а не будет принимать во внимание, кто когда поздравил, раньше или позже", - прогнозирует он.
Что касается самого текста поздравления, что "оно стандартной формы", считает Орджоникидзе.
"Мы весьма доброжелательно поздравили", - отметил эксперт.
По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа
, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
Президент России Владимир Путин в поздравлении Джо Байдену с победой на выборах президента США выразил готовность к взаимодействию и контактам, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В телеграмме Путин также пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. Российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества, считает президент РФ.