https://ria.ru/20201215/putin-1589297572.html

Экс-замгенсека ООН: Путин доброжелательно и вовремя поздравил Байдена

Экс-замгенсека ООН: Путин доброжелательно и вовремя поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США вовремя, поздравлять до объявления официальных итогов "не очень... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:17

2020-12-15T12:17

2020-12-15T13:31

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США вовремя, поздравлять до объявления официальных итогов "не очень прилично", заявил РИА Новости экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.По мнению Орджоникидзе, Путин "абсолютно правильно сделал", что, в отличие от лидеров некоторых других стран, поздравил Байдена только сейчас, после того, как результаты выборов были официально подсчитаны.Основываясь на данных телеканалов или каких-то фондов, "поздравлять ни в коем случае нельзя", считает экс-дипломат.По его оценке, "поздравления до официального подсчета голосов можно по-разному интерпретировать, в том числе как желание, чтобы победил определенный кандидат"."А у нас нет такого желания. Мы считаем, что победу на выборах должен одержать тот, кто заручится большинством голосов американских избирателей. Мы уважаем выбор американского народа и исходим из элементарных дипломатических правил. Мы с уважением относимся к их же собственной выборной системе и конституции", - оценил он.По мнению дипломата, поспешность некоторых поздравлений вряд ли повлияет на отношения этих стран и США.Что касается самого текста поздравления, что "оно стандартной формы", считает Орджоникидзе."Мы весьма доброжелательно поздравили", - отметил эксперт.По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Президент России Владимир Путин в поздравлении Джо Байдену с победой на выборах президента США выразил готовность к взаимодействию и контактам, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В телеграмме Путин также пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир. Российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества, считает президент РФ.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589283835.html

https://ria.ru/20201215/biden-1589242905.html

https://ria.ru/20201215/bayden-1589283522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, оон, сша