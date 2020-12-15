https://ria.ru/20201215/proekty-1589351757.html

Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи

Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи

Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:59

2020-12-15T15:59

2020-12-15T15:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Такое решение принято по итогам состоявшегося во вторник шестого заседания Молодежной палаты, посвященного проблемам развития молодежной политики Союзного государства и планам работы комиссий палаты в первом полугодии 2021 года.В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, также приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.Речь также шла о расширении межгосударственных спортивных связей и проведении соревнований на Кубок Союзного государства.По итогам обсуждения профильным комиссиям Молодежной палаты поручено разработать и внести на рассмотрение Совета палаты планы подготовки и порядок реализации представленных проектов.

https://ria.ru/20201215/shkoly-1589299006.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия