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Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи
Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи
Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:59
2020-12-15T15:59
2020-12-15T15:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Такое решение принято по итогам состоявшегося во вторник шестого заседания Молодежной палаты, посвященного проблемам развития молодежной политики Союзного государства и планам работы комиссий палаты в первом полугодии 2021 года.В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, также приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.Речь также шла о расширении межгосударственных спортивных связей и проведении соревнований на Кубок Союзного государства.По итогам обсуждения профильным комиссиям Молодежной палаты поручено разработать и внести на рассмотрение Совета палаты планы подготовки и порядок реализации представленных проектов.
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белоруссия
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости
. Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии
и России в процесс строительства Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Такое решение принято по итогам состоявшегося во вторник шестого заседания Молодежной палаты, посвященного проблемам развития молодежной политики Союзного государства и планам работы комиссий палаты в первом полугодии 2021 года.
В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, также приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
"Члены Молодежной платы представили для обсуждения предложения по разработке проектов, которые направлены на популяризацию темы Союзного государства, сохранение исторической памяти и культурного наследия, повышение квалификации молодых специалистов Беларуси и России, поддержку и развитие предпринимательской активности, изучение экологического состояния приграничных регионов", - говорится в сообщении.
Речь также шла о расширении межгосударственных спортивных связей и проведении соревнований на Кубок Союзного государства.
По итогам обсуждения профильным комиссиям Молодежной палаты поручено разработать и внести на рассмотрение Совета палаты планы подготовки и порядок реализации представленных проектов.