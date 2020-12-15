Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20201215/proekty-1589351757.html
Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи
Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи
Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:59
2020-12-15T15:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Такое решение принято по итогам состоявшегося во вторник шестого заседания Молодежной палаты, посвященного проблемам развития молодежной политики Союзного государства и планам работы комиссий палаты в первом полугодии 2021 года.В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, также приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.Речь также шла о расширении межгосударственных спортивных связей и проведении соревнований на Кубок Союзного государства.По итогам обсуждения профильным комиссиям Молодежной палаты поручено разработать и внести на рассмотрение Совета палаты планы подготовки и порядок реализации представленных проектов.
https://ria.ru/20201215/shkoly-1589299006.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия

Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи

15:59 15.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании разработает новые проекты по вовлечению молодежи Белоруссии и России в процесс строительства Союзного государства, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Такое решение принято по итогам состоявшегося во вторник шестого заседания Молодежной палаты, посвященного проблемам развития молодежной политики Союзного государства и планам работы комиссий палаты в первом полугодии 2021 года.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 12:23Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Минпросвещения предложило создать ассоциацию школ России и Белоруссии
В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, также приняли участие депутаты – члены Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
"Члены Молодежной платы представили для обсуждения предложения по разработке проектов, которые направлены на популяризацию темы Союзного государства, сохранение исторической памяти и культурного наследия, повышение квалификации молодых специалистов Беларуси и России, поддержку и развитие предпринимательской активности, изучение экологического состояния приграничных регионов", - говорится в сообщении.
Речь также шла о расширении межгосударственных спортивных связей и проведении соревнований на Кубок Союзного государства.
По итогам обсуждения профильным комиссиям Молодежной палаты поручено разработать и внести на рассмотрение Совета палаты планы подготовки и порядок реализации представленных проектов.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
08:50Рогозин рассказал о пусках "Ангары" в 2021 году
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Лента новостейМолния