Прививочная кампания от COVID-19 началась на Вологодчине
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19
ВОЛОГДА, 15 дек – РИА Новости. Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область, первыми будут привиты вологжане из групп риска - медики, педагоги и социальные работники, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор региона Олег Кувшинников.
"Задачу привить не менее 30% населения области поставило Министерство здравоохранения РФ. Мы должны справиться с поставленной задачей и обеспечить безопасность жителей, снизить нагрузку на медицинские учреждения, а для этого сделать все, чтобы привить как можно больше вологжан для выработки устойчивого иммунитета", - сказал глава региона.
Два прививочных пункта уже развернуты на базе вологодской городской поликлиники № 1 и медсанчасти "Северсталь". Следующие 11 будут организованы вологодской поликлинике № 2, череповецкой городской больнице и череповецкой поликлинике № 1, а также в центральных районных больницах Устюженского, Великоустюгского, Тотемского, Грязовецкого, Шекснинского, Вытегорского и Сокольского районов.
На сегодняшний момент в Вологодской области инфицированы 17,6 тысяч человек, 290 человек умерли.