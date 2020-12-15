https://ria.ru/20201215/privivki-1589342979.html

Прививочная кампания от COVID-19 началась на Вологодчине

Прививочная кампания от COVID-19 началась на Вологодчине

Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область, первыми будут привиты вологжане из групп риска - медики, педагоги и социальные... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:21

2020-12-15T15:21

2020-12-15T15:21

вологодская область

здоровье - общество

вологодская область

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ВОЛОГДА, 15 дек – РИА Новости. Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область, первыми будут привиты вологжане из групп риска - медики, педагоги и социальные работники, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор региона Олег Кувшинников.Два прививочных пункта уже развернуты на базе вологодской городской поликлиники № 1 и медсанчасти "Северсталь". Следующие 11 будут организованы вологодской поликлинике № 2, череповецкой городской больнице и череповецкой поликлинике № 1, а также в центральных районных больницах Устюженского, Великоустюгского, Тотемского, Грязовецкого, Шекснинского, Вытегорского и Сокольского районов.​На сегодняшний момент в Вологодской области инфицированы 17,6 тысяч человек, 290 человек умерли.

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589134832.html

вологодская область

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здоровье - общество, вологодская область