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Прививочная кампания от COVID-19 началась на Вологодчине
Прививочная кампания от COVID-19 началась на Вологодчине
Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область, первыми будут привиты вологжане из групп риска - медики, педагоги и социальные... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:21
2020-12-15T15:21
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
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ВОЛОГДА, 15 дек – РИА Новости. Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область, первыми будут привиты вологжане из групп риска - медики, педагоги и социальные работники, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор региона Олег Кувшинников.Два прививочных пункта уже развернуты на базе вологодской городской поликлиники № 1 и медсанчасти "Северсталь". Следующие 11 будут организованы вологодской поликлинике № 2, череповецкой городской больнице и череповецкой поликлинике № 1, а также в центральных районных больницах Устюженского, Великоустюгского, Тотемского, Грязовецкого, Шекснинского, Вытегорского и Сокольского районов.​На сегодняшний момент в Вологодской области инфицированы 17,6 тысяч человек, 290 человек умерли.
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589134832.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, вологодская область

Прививочная кампания от COVID-19 началась на Вологодчине

15:21 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19
Медицинский работник возле прививочного кабинета перед вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛОГДА, 15 дек – РИА Новости. Более тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Вологодскую область, первыми будут привиты вологжане из групп риска - медики, педагоги и социальные работники, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор региона Олег Кувшинников.
"Задачу привить не менее 30% населения области поставило Министерство здравоохранения РФ. Мы должны справиться с поставленной задачей и обеспечить безопасность жителей, снизить нагрузку на медицинские учреждения, а для этого сделать все, чтобы привить как можно больше вологжан для выработки устойчивого иммунитета", - сказал глава региона.
Два прививочных пункта уже развернуты на базе вологодской городской поликлиники № 1 и медсанчасти "Северсталь". Следующие 11 будут организованы вологодской поликлинике № 2, череповецкой городской больнице и череповецкой поликлинике № 1, а также в центральных районных больницах Устюженского, Великоустюгского, Тотемского, Грязовецкого, Шекснинского, Вытегорского и Сокольского районов.​
На сегодняшний момент в Вологодской области инфицированы 17,6 тысяч человек, 290 человек умерли.
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