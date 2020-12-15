https://ria.ru/20201215/prigovor-1589272253.html

В Архангельской области вынесли приговор учительнице, унижавшей детей

В Архангельской области вынесли приговор учительнице, унижавшей детей

Мировой суд в Архангельской области приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за то, что в течение почти полутора лет она унижала... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:46

2020-12-15T10:46

2020-12-15T10:46

архангельская область

котлас

происшествия

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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Мировой суд в Архангельской области приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за то, что в течение почти полутора лет она унижала и била пятерых детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Суд признал 46-летнюю жительницу Котласа, которая работала в школе учительницей начальных классов, виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением с детьми. Следователи установили, что женщина издевалась над пятью учениками в течение почти полутора лет - с 1 сентября 2017 года по 28 декабря 2018 года."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1,5 года", - добавили в ведомстве. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20200302/1566776118.html

архангельская область

котлас

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архангельская область, котлас, происшествия