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В Архангельской области вынесли приговор учительнице, унижавшей детей
В Архангельской области вынесли приговор учительнице, унижавшей детей
Мировой суд в Архангельской области приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за то, что в течение почти полутора лет она унижала... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:46
2020-12-15T10:46
архангельская область
котлас
происшествия
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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Мировой суд в Архангельской области приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за то, что в течение почти полутора лет она унижала и била пятерых детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Суд признал 46-летнюю жительницу Котласа, которая работала в школе учительницей начальных классов, виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением с детьми. Следователи установили, что женщина издевалась над пятью учениками в течение почти полутора лет - с 1 сентября 2017 года по 28 декабря 2018 года."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1,5 года", - добавили в ведомстве. Приговор суда в законную силу не вступил.
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архангельская область, котлас, происшествия

В Архангельской области вынесли приговор учительнице, унижавшей детей

10:46 15.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Мировой суд в Архангельской области приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за то, что в течение почти полутора лет она унижала и била пятерых детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд признал 46-летнюю жительницу Котласа, которая работала в школе учительницей начальных классов, виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением с детьми. Следователи установили, что женщина издевалась над пятью учениками в течение почти полутора лет - с 1 сентября 2017 года по 28 декабря 2018 года.
"С целью поддержания дисциплины она систематически применяла формы воспитания, сопряженные с применением психического и физического насилия. Обвиняемая заставляла стоять потерпевших у парты в течение продолжительного времени, забирая у детей стул, кричала на них, допускала унизительные замечания, вырывая листы из тетрадей учеников, запрещала выходить в туалет, наносила удары руками и линейкой по телу учеников", - говорится в сообщении.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1,5 года", - добавили в ведомстве. Приговор суда в законную силу не вступил.
Школа - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
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