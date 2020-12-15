В Архангельской области вынесли приговор учительнице, унижавшей детей
МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Мировой суд в Архангельской области приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ за то, что в течение почти полутора лет она унижала и била пятерых детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд признал 46-летнюю жительницу Котласа, которая работала в школе учительницей начальных классов, виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением с детьми. Следователи установили, что женщина издевалась над пятью учениками в течение почти полутора лет - с 1 сентября 2017 года по 28 декабря 2018 года.
"С целью поддержания дисциплины она систематически применяла формы воспитания, сопряженные с применением психического и физического насилия. Обвиняемая заставляла стоять потерпевших у парты в течение продолжительного времени, забирая у детей стул, кричала на них, допускала унизительные замечания, вырывая листы из тетрадей учеников, запрещала выходить в туалет, наносила удары руками и линейкой по телу учеников", - говорится в сообщении.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 1,5 года", - добавили в ведомстве. Приговор суда в законную силу не вступил.
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