https://ria.ru/20201215/premiya-1589314597.html

Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как "Легендарная команда"

Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как "Легендарная команда"

Private Banking ВТБ признан победителем SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в основной номинации премии – "Легендарная команда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:25

2020-12-15T13:25

2020-12-15T13:31

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589314927_0:369:2048:1521_1920x0_80_0_0_6807b20110460a9db51d325aa5b75592.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Private Banking ВТБ признан победителем SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в основной номинации премии – "Легендарная команда", сообщает пресс-служба ВТБ.Организаторы премии отметили вклад, который ВТБ внес в развитие рынка private banking в России: банк сегодня занимает на нем долю в 30% и планирует ее в дальнейшем наращивать. Только за последние два года объем активов в управлении Private Banking ВТБ и количество клиентов увеличились в два раза - до 2,6 триллиона рублей и до 24,7 тысяч клиентов, соответственно. За 11 месяцев 2020 года объём средств под управлением Private Banking ВТБ вырос на 24%. Наибольший рост показал портфель инвестпродуктов: он увеличился на 64% - до 1,08 триллиона рублей, отмечается в сообщении.Private Banking ВТБ включает не только управление капиталом клиентов, но и предоставляет доступ к финансово-правовой экосистеме для балансирования семейных интересов и комплексной защиты средств (Family Office Private Banking ВТБ). На территории России работает уже более 30 офисов ВТБ формата Private Banking, а также существует с возможность дистанционного VIP-обслуживания 24/7.

https://ria.ru/20201214/premiya-1589113157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика