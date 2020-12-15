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Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как "Легендарная команда"
Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как "Легендарная команда"
Private Banking ВТБ признан победителем SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в основной номинации премии – "Легендарная команда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:25
2020-12-15T13:31
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Private Banking ВТБ признан победителем SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в основной номинации премии – "Легендарная команда", сообщает пресс-служба ВТБ.Организаторы премии отметили вклад, который ВТБ внес в развитие рынка private banking в России: банк сегодня занимает на нем долю в 30% и планирует ее в дальнейшем наращивать. Только за последние два года объем активов в управлении Private Banking ВТБ и количество клиентов увеличились в два раза - до 2,6 триллиона рублей и до 24,7 тысяч клиентов, соответственно. За 11 месяцев 2020 года объём средств под управлением Private Banking ВТБ вырос на 24%. Наибольший рост показал портфель инвестпродуктов: он увеличился на 64% - до 1,08 триллиона рублей, отмечается в сообщении.Private Banking ВТБ включает не только управление капиталом клиентов, но и предоставляет доступ к финансово-правовой экосистеме для балансирования семейных интересов и комплексной защиты средств (Family Office Private Banking ВТБ). На территории России работает уже более 30 офисов ВТБ формата Private Banking, а также существует с возможность дистанционного VIP-обслуживания 24/7.
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втб, новости компаний - экономика

Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S как "Легендарная команда"

13:25 15.12.2020 (обновлено: 13:31 15.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба банка ВТБСтарший вице-президент, руководитель направления Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер
Старший вице-президент, руководитель направления Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : пресс-служба банка ВТБ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Private Banking ВТБ признан победителем SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020 в основной номинации премии – "Легендарная команда", сообщает пресс-служба ВТБ.
Организаторы премии отметили вклад, который ВТБ внес в развитие рынка private banking в России: банк сегодня занимает на нем долю в 30% и планирует ее в дальнейшем наращивать. Только за последние два года объем активов в управлении Private Banking ВТБ и количество клиентов увеличились в два раза - до 2,6 триллиона рублей и до 24,7 тысяч клиентов, соответственно. За 11 месяцев 2020 года объём средств под управлением Private Banking ВТБ вырос на 24%. Наибольший рост показал портфель инвестпродуктов: он увеличился на 64% - до 1,08 триллиона рублей, отмечается в сообщении.
"В private banking основной капитал составляют именно люди, их компетенции, поэтому приятно получить награду за легендарную команду на рынке. Профессиональная экспертиза, высокий уровень сервиса и желание превосходить ожидания клиентов – основные принципы Private Banking ВТБ. И то, что наша клиентская база растет опережающими темпами, то, что нас рекомендуют умные и состоятельные клиенты, говорит, что мы многое делаем правильно", - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Private Banking ВТБ включает не только управление капиталом клиентов, но и предоставляет доступ к финансово-правовой экосистеме для балансирования семейных интересов и комплексной защиты средств (Family Office Private Banking ВТБ). На территории России работает уже более 30 офисов ВТБ формата Private Banking, а также существует с возможность дистанционного VIP-обслуживания 24/7.
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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ВТБНовости компаний - Экономика
 
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