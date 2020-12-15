https://ria.ru/20201215/pozhar-1589404240.html

В подмосковном монастыре произошел пожар на складе

В подмосковном монастыре произошел пожар на складе

Пожар на складе на территории одного из монастырей в Подмосковье локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:02

2020-12-15T22:02

2020-12-15T22:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар на складе на территории одного из монастырей в Подмосковье локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее поступило сообщение о пожаре на складе на территории монастыря в деревне Аносино, улица Троицкая, дом 37."В 21.39 локализация на 600 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201114/kiziltash-1584613241.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия