https://ria.ru/20201215/pozhar-1589404240.html
В подмосковном монастыре произошел пожар на складе
В подмосковном монастыре произошел пожар на складе
Пожар на складе на территории одного из монастырей в Подмосковье локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:02
2020-12-15T22:02
2020-12-15T22:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пожар на складе на территории одного из монастырей в Подмосковье локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее поступило сообщение о пожаре на складе на территории монастыря в деревне Аносино, улица Троицкая, дом 37."В 21.39 локализация на 600 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия