https://ria.ru/20201215/pozhar-1589269228.html
Погибших при пожаре в пансионате в Башкирии похоронят за счет государства
Погибших при пожаре в пансионате в Башкирии похоронят за счет государства
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на похороны погибших при пожаре в доме для престарелых в селе Ишбулдино. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:33
2020-12-15T10:33
2020-12-15T10:33
пожар в башкирском доме престарелых
радий хабиров
республика башкортостан
абзелиловский район
происшествия
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УФА, 15 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на похороны погибших при пожаре в доме для престарелых в селе Ишбулдино.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Глава региона на месте происшествия провел совещание оперативного штаба."У нас сегодня случилась такая трагедия. Погибло 11 человек. Правовую и юридической оценку этой ситуации дадут прокуратура и Следственный комитет. Их группы здесь уже работают. А мы должны выполнить все задачи в рамках наших полномочий. Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмет на себя правительство республики", - сказал на совещании Хабиров.
https://ria.ru/20201215/pozhar-1589264657.html
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пожар в башкирском доме престарелых, радий хабиров, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия