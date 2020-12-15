https://ria.ru/20201215/pozhar-1589269228.html

Погибших при пожаре в пансионате в Башкирии похоронят за счет государства

Погибших при пожаре в пансионате в Башкирии похоронят за счет государства

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на похороны погибших при пожаре в доме для престарелых в селе Ишбулдино. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:33

2020-12-15T10:33

2020-12-15T10:33

пожар в башкирском доме престарелых

радий хабиров

республика башкортостан

абзелиловский район

происшествия

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УФА, 15 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на похороны погибших при пожаре в доме для престарелых в селе Ишбулдино.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Глава региона на месте происшествия провел совещание оперативного штаба."У нас сегодня случилась такая трагедия. Погибло 11 человек. Правовую и юридической оценку этой ситуации дадут прокуратура и Следственный комитет. Их группы здесь уже работают. А мы должны выполнить все задачи в рамках наших полномочий. Прежде всего мы должны организовать похороны погибших. Расходы возьмет на себя правительство республики", - сказал на совещании Хабиров.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589264657.html

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

республика башкортостан

абзелиловский район

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пожар в башкирском доме престарелых, радий хабиров, республика башкортостан, абзелиловский район, происшествия