https://ria.ru/20201215/pozhar-1589257207.html
СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии
СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:26
2020-12-15T09:26
2020-12-15T09:26
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абзелиловский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589256993_172:0:3813:2048_1920x0_80_0_0_06f8ae2aaa9ada6f8fffe3306122f272.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек.По данным ГУ МЧС по Башкирии, 11 человек погибли при пожаре ночью 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Видео длительностью в одну минуту опубликовано на Youtube-канале СК. На кадрах показан пожар, затем сгоревшие дымящиеся конструкции дома престарелых.Ранее ГУ МЧС сообщало, что погибли семь мужчин и четыре женщины.
https://ria.ru/20201215/pozhar-1589248809.html
республика башкортостан
абзелиловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589256993_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_c3a1d5a2620129a8433c4e64012a879f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия