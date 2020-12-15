https://ria.ru/20201215/pozhar-1589257207.html

СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии

СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:26

2020-12-15T09:26

2020-12-15T09:26

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абзелиловский район

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек.По данным ГУ МЧС по Башкирии, 11 человек погибли при пожаре ночью 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Видео длительностью в одну минуту опубликовано на Youtube-канале СК. На кадрах показан пожар, затем сгоревшие дымящиеся конструкции дома престарелых.Ранее ГУ МЧС сообщало, что погибли семь мужчин и четыре женщины.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589248809.html

республика башкортостан

абзелиловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия