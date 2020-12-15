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СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии
СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:26
2020-12-15T09:26
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абзелиловский район
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек.По данным ГУ МЧС по Башкирии, 11 человек погибли при пожаре ночью 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Видео длительностью в одну минуту опубликовано на Youtube-канале СК. На кадрах показан пожар, затем сгоревшие дымящиеся конструкции дома престарелых.Ранее ГУ МЧС сообщало, что погибли семь мужчин и четыре женщины.
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республика башкортостан
абзелиловский район
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пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия

СК опубликовал кадры с места пожара в доме престарелых в Башкирии

09:26 15.12.2020
 
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с места сгоревшего дома престарелых в Башкирии, где погибли 11 человек.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, 11 человек погибли при пожаре ночью 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Видео длительностью в одну минуту опубликовано на Youtube-канале СК. На кадрах показан пожар, затем сгоревшие дымящиеся конструкции дома престарелых.
Ранее ГУ МЧС сообщало, что погибли семь мужчин и четыре женщины.
Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 07:43
Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых
 
Пожар в башкирском доме престарелыхРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Абзелиловский районПроисшествия
 
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