https://ria.ru/20201215/pozhar-1589253355.html
Жертвы пожара в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщил источник
Жертвы пожара в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщил источник
Погибшие при пожаре в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:57
2020-12-15T08:57
2020-12-15T09:00
пожар в башкирском доме престарелых
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 15 дек – РИА Новости. Погибшие при пожаре в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным ГУМЧС, 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала трех постояльцев, один из которых госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Все погибшие опознаны", - сказал агентству собеседник.Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщал, что погибли семь мужчин и четыре женщины.
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сгоревший дом престарелых в Башкирии
Сгоревший дом престарелых в Башкирии
2020-12-15T08:57
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РИА Новости
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видео, пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, происшествия
Жертвы пожара в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщил источник
УФА, 15 дек – РИА Новости. Погибшие при пожаре в доме престарелых в Башкирии опознаны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2020-12-15T08:57
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