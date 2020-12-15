https://ria.ru/20201215/pozhar-1589248201.html

При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

При пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в Башкирии, погибли одиннадцать человек, рассказали в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:44

2020-12-15T07:44

2020-12-15T07:44

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абзелиловский район

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. При пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в Башкирии, погибли одиннадцать человек, рассказали в ГУ МЧС по региону.Сообщение о возгорании по улице Кизильской в селе Ишбулдино Абзелиловского района поступило приблизительно в три часа ночи. Когда на место происшествия прибыли пожарные, деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Полностью пожар удалось ликвидировать к шести утра. К тушению пламени от спасательного ведомства было привлечено 16 человек и 6 единиц техники.В МЧС отмечали, что самостоятельно удалось спастись четырем людям. По данным властей района, спаслись пятеро, это сотрудники дома престарелых. Как рассказал РИА Новости представитель регионального МЧС, в доме престарелых было установлено два пожарных извещателя.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В Абзелиловском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.Сейчас проводится осмотр места происшествия, по его результатам будут назначены экспертизы для установления причин пожара, допрашиваются очевидцы. Также следователи проверят документы, на основании которых в пансионате пожилым людям оказывались услуги. В прокуратуре региона заявили, что организована проверка, будет проверено соблюдение мер пожарной безопасности.

https://ria.ru/20201215/pozhar-1589246166.html

россия

республика башкортостан

абзелиловский район

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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек 15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 2020-12-15T07:44 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия