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Пять человек спаслись из пожара в башкирском доме престарелых

Пять человек спаслись из пожара в башкирском доме престарелых

Пятеро, а не четверо спаслись из пожара в башкирском доме милосердия, сообщил глава района Ильдар Нафиков. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T06:24

2020-12-15T06:24

2020-12-15T07:54

пожар в башкирском доме престарелых

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абзелиловский район

происшествия

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УФА, 15 дек - РИА Новости. Пятеро, а не четверо спаслись из пожара в башкирском доме милосердия, сообщил глава района Ильдар Нафиков.Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали об 11 погибших при пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Отмечалось, что четыре человека спаслись до приезда пожарныхРанее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в 2.53 стало известно о пожаре в доме милосердия по улице Кизильской в селе Ишбулдино. На момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади — 72 квадратных метра. Открытое горение ликвидировали в 4.31. В 6.00 объявили о полной ликвидации пожара.К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9.00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

республика башкортостан

абзелиловский район

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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек 15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 2020-12-15T06:24 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абзелиловский район, происшествия