https://ria.ru/20201215/pozhar-1589243688.html

При пожаре в доме милосердия в Башкирии погибли 11 человек

При пожаре в доме милосердия в Башкирии погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T05:34

2020-12-15T05:34

2020-12-15T07:51

пожар в башкирском доме престарелых

уфа

абзелиловский район

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УФА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при пожаре в здании, зарегистрированном как дом милосердия в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, в 2.53 поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики.Отмечается, что на момент прибытия пожарных деревянный одноэтажный дом с мансардой горел на всей площади - 72 квадратных метра. Помещение было зарегистрировано как дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 4.31. В 6.00 объявлена полная ликвидация пожара.На место пожара выехал начальник ведомства Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В региональном ГУ МЧС работает оперативный штаб. На 9.00 местного времени назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

уфа

абзелиловский район

республика башкортостан

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2020

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Пожар в Ишбулдино: найдены погибшими 11 человек 15 декабря 2020 года в 02:53 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в н.п. Ишбулдино Абзелиловского района республики. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как Дом милосердия. Открытое горение ликвидировано в 04:31. В 6:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по погибшим уточняется. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. На 9 утра назначено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 2020-12-15T05:34 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в башкирском доме престарелых, уфа, абзелиловский район, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия