https://ria.ru/20201215/politseyskie-1589325735.html
На Кубани завели дело на предлагавших приезжим "договориться" полицейских
На Кубани завели дело на предлагавших приезжим "договориться" полицейских
Уголовные дела заведены на полицейских из Горячего Ключа, которые подозреваются в том, что на дороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:15
2020-12-15T14:15
2020-12-15T14:19
черное море
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Уголовные дела заведены на полицейских из Горячего Ключа, которые подозреваются в том, что на дороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им "договориться", за два года они "заработали" свыше миллиона рублей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным следствия, посредники находились на дороге, ведущей к Черному морю, и скрытно фиксировали нарушения ПДД, водителей после этого останавливали полицейские и предлагали им заплатить за непривлечение к административной ответственности."Водители соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту 39-летнего посредника, которые впоследствии были распределены между участниками", - добавляется в релизе.Всего, по данным следствия, за два года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.Материалы для следствия собрали сотрудники службы собственной безопасности краевого главка МВД. Были проведены массовые обыски, изъяты компьютерная техника, средства связи, записывающие устройства.Как уточняет пресс-служба ГУМВД, по результатам служебной проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае установления их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.В марте СК возбудил дело на кубанских полицейских, которые на посту ДПС "Успенский" на автодороге Р-217 "Кавказ" получали взятки за непривлечение к ответственности по уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд машин, незаконно перевозящих товары и спиртное. Сообщалось о задержании крупных полицейских начальников районного уровня, а также начальника оперативно-розыскного отдела службы собственной безопасности краевого главка МВД.
https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586951172.html
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черное море, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости.
Уголовные дела заведены на полицейских из Горячего Ключа, которые подозреваются в том, что на дороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им "договориться", за два года они "заработали" свыше миллиона рублей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пятерых сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Горячему Ключу, иных должностных лиц, а также четырех местных жителей... В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взяток в крупном размере, совершенных организованной преступной группой за незаконные действия, и посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.
По данным следствия, посредники находились на дороге, ведущей к Черному морю
, и скрытно фиксировали нарушения ПДД, водителей после этого останавливали полицейские и предлагали им заплатить за непривлечение к административной ответственности.
"Водители соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту 39-летнего посредника, которые впоследствии были распределены между участниками", - добавляется в релизе.
Всего, по данным следствия, за два года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.
Материалы для следствия собрали сотрудники службы собственной безопасности краевого главка МВД. Были проведены массовые обыски, изъяты компьютерная техника, средства связи, записывающие устройства.
Как уточняет пресс-служба ГУМВД, по результатам служебной проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае установления их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
В марте СК возбудил дело на кубанских полицейских, которые на посту ДПС "Успенский" на автодороге Р-217 "Кавказ" получали взятки за непривлечение к ответственности по уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд машин, незаконно перевозящих товары и спиртное. Сообщалось о задержании крупных полицейских начальников районного уровня, а также начальника оперативно-розыскного отдела службы собственной безопасности краевого главка МВД.