https://ria.ru/20201215/politseyskie-1589325735.html

На Кубани завели дело на предлагавших приезжим "договориться" полицейских

На Кубани завели дело на предлагавших приезжим "договориться" полицейских

Уголовные дела заведены на полицейских из Горячего Ключа, которые подозреваются в том, что на дороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:15

2020-12-15T14:15

2020-12-15T14:19

черное море

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Уголовные дела заведены на полицейских из Горячего Ключа, которые подозреваются в том, что на дороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им "договориться", за два года они "заработали" свыше миллиона рублей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным следствия, посредники находились на дороге, ведущей к Черному морю, и скрытно фиксировали нарушения ПДД, водителей после этого останавливали полицейские и предлагали им заплатить за непривлечение к административной ответственности."Водители соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту 39-летнего посредника, которые впоследствии были распределены между участниками", - добавляется в релизе.Всего, по данным следствия, за два года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.Материалы для следствия собрали сотрудники службы собственной безопасности краевого главка МВД. Были проведены массовые обыски, изъяты компьютерная техника, средства связи, записывающие устройства.Как уточняет пресс-служба ГУМВД, по результатам служебной проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае установления их вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.В марте СК возбудил дело на кубанских полицейских, которые на посту ДПС "Успенский" на автодороге Р-217 "Кавказ" получали взятки за непривлечение к ответственности по уголовным и административным правонарушениям, а также за проезд машин, незаконно перевозящих товары и спиртное. Сообщалось о задержании крупных полицейских начальников районного уровня, а также начальника оперативно-розыскного отдела службы собственной безопасности краевого главка МВД.

https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586951172.html

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

черное море

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, краснодарский край, происшествия