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Мишустин расширил поддержку переезжающих работать в села медиков

Мишустин расширил поддержку переезжающих работать в села медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил поддержку медиков, переезжающих работать в сельскую местность, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:34

2020-12-15T16:34

2020-12-15T16:34

россия

дальний восток

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил поддержку медиков, переезжающих работать в сельскую местность, сообщает пресс-служба кабмина."С 1 января 2021 года ещё больше категорий медицинских работников смогут получать компенсации при переезде в сельскую местность или малые города России. Необходимые для этого изменения в государственную программу "Развитие здравоохранения" внёс председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты: врачи – один миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Кроме того, если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. А для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят два миллиона рублей и один миллион рублей соответственно.Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.Добавляется, что данный вопрос обсуждался 15 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве. По словам Михаила Мишустина, в сельской местности и удалённых районах особенно остро ощущается нехватка медицинских кадров, поэтому работа по привлечению туда специалистов будет продолжена.

https://ria.ru/20191210/1562167265.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, здоровье - общество, михаил мишустин, общество