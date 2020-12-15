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В Москве провели более 370 тысяч КТ-исследований с начала пандемии
В Москве провели более 370 тысяч КТ-исследований с начала пандемии
Более 370 тысяч исследований на COVID проведено в КТ-центрах Москвы с начала пандемии, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:45
2020-12-15T15:45
сергей морозов (политик)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 370 тысяч исследований на COVID проведено в КТ-центрах Москвы с начала пандемии, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей Морозов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях — госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.В апреле в Москве было открыто 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.
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сергей морозов (политик), мгу имени м. в. ломоносова, сергей собянин, москва, общество

В Москве провели более 370 тысяч КТ-исследований с начала пандемии

15:45 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 370 тысяч исследований на COVID проведено в КТ-центрах Москвы с начала пандемии, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей Морозов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях — госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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"Когда начинается рост госпитализаций, открываются амбулаторные центры КТ, которые мгновенно берут на себя нагрузку. Суммарно эти центры провели уже более 370 тысяч исследований пациентам, сняв нагрузку со стационаров", - сообщил Морозов на онлайн-конференции МИА "Россия сегодня" на тему: "Искусственный интеллект для диагностики COVID-19: калькулятор пневмоний".
В апреле в Москве было открыто 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.
 
Сергей Морозов (политик)МГУ имени М. В. ЛомоносоваСергей СобянинМоскваОбщество
 
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