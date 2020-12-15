В Москве провели более 370 тысяч КТ-исследований с начала пандемии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 370 тысяч исследований на COVID проведено в КТ-центрах Москвы с начала пандемии, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей Морозов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях — госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.
"Когда начинается рост госпитализаций, открываются амбулаторные центры КТ, которые мгновенно берут на себя нагрузку. Суммарно эти центры провели уже более 370 тысяч исследований пациентам, сняв нагрузку со стационаров", - сообщил Морозов на онлайн-конференции МИА "Россия сегодня" на тему: "Искусственный интеллект для диагностики COVID-19: калькулятор пневмоний".
В апреле в Москве было открыто 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.