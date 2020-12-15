https://ria.ru/20201215/pandemiya-1589348440.html

В Москве провели более 370 тысяч КТ-исследований с начала пандемии

В Москве провели более 370 тысяч КТ-исследований с начала пандемии

Более 370 тысяч исследований на COVID проведено в КТ-центрах Москвы с начала пандемии, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:45

2020-12-15T15:45

2020-12-15T15:45

сергей морозов (политик)

мгу имени м. в. ломоносова

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 370 тысяч исследований на COVID проведено в КТ-центрах Москвы с начала пандемии, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей Морозов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях — госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.В апреле в Москве было открыто 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20201215/vyplaty-1589294432.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей морозов (политик), мгу имени м. в. ломоносова, сергей собянин, москва, общество