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Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери
Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери
Жительница Огайо обнаружила в почтовом ящике необычное письмо, отправленное еще в 2015 году, сообщает WKBN. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:03
2020-12-15T20:03
2020-12-15T20:03
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница Огайо обнаружила в почтовом ящике необычное письмо, отправленное еще в 2015 году, сообщает WKBN.Внутри конверта женщина нашла поздравительную открытку с теплыми словами от своей матери."Обратный адрес на конверте был адресом моей мамы. Я вгляделась в почерк и поняла, что это точно писала она. Моя мать умерла в 2018 году", — поделилась она.Американка вспомнила, что мать действительно уточняла, получила ли она открытку. Женщина также призналась, что тогда забыла про письмо, потерявшееся, по всей видимости, на почте.Она отметила, что восприняла внезапную находку как "подарок с небес" и решила, что получить его сейчас ей было нужнее, чем пять лет назад.В комментариях пользователи назвали историю открытки "удивительной и трогательной" и поиронизировали над сотрудниками почты, теряющими посылки.
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огайо, сша, семья, в мире
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Жительница Огайо
обнаружила в почтовом ящике необычное письмо, отправленное еще в 2015 году, сообщает WKBN
.
Внутри конверта женщина нашла поздравительную открытку с теплыми словами от своей матери.
"Обратный адрес на конверте был адресом моей мамы. Я вгляделась в почерк и поняла, что это точно писала она. Моя мать умерла в 2018 году", — поделилась она.
Американка вспомнила, что мать действительно уточняла, получила ли она открытку. Женщина также призналась, что тогда забыла про письмо, потерявшееся, по всей видимости, на почте.
Она отметила, что восприняла внезапную находку как "подарок с небес" и решила, что получить его сейчас ей было нужнее, чем пять лет назад.
В комментариях пользователи назвали историю открытки "удивительной и трогательной" и поиронизировали над сотрудниками почты, теряющими посылки.