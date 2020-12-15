https://ria.ru/20201215/otkrytka-1589392918.html

Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери

Женщине пришел трогательный подарок от умершей матери

Жительница Огайо обнаружила в почтовом ящике необычное письмо, отправленное еще в 2015 году, сообщает WKBN. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:03

2020-12-15T20:03

2020-12-15T20:03

огайо

сша

семья

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жительница Огайо обнаружила в почтовом ящике необычное письмо, отправленное еще в 2015 году, сообщает WKBN.Внутри конверта женщина нашла поздравительную открытку с теплыми словами от своей матери."Обратный адрес на конверте был адресом моей мамы. Я вгляделась в почерк и поняла, что это точно писала она. Моя мать умерла в 2018 году", — поделилась она.Американка вспомнила, что мать действительно уточняла, получила ли она открытку. Женщина также призналась, что тогда забыла про письмо, потерявшееся, по всей видимости, на почте.Она отметила, что восприняла внезапную находку как "подарок с небес" и решила, что получить его сейчас ей было нужнее, чем пять лет назад.В комментариях пользователи назвали историю открытки "удивительной и трогательной" и поиронизировали над сотрудниками почты, теряющими посылки.

https://ria.ru/20191108/1560712924.html

https://ria.ru/20201028/poslanie-1581998867.html

огайо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

огайо, сша, семья, в мире