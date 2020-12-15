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В МО объявили о старте программы по утилизации строительных отходов
В МО объявили о старте программы по утилизации строительных отходов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на закрытии полигона "Ядрово" объявил о старте программы по утилизации строительных отходов в регионе в будущем... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:28
2020-12-15T16:28
2020-12-15T16:28
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на закрытии полигона "Ядрово" объявил о старте программы по утилизации строительных отходов в регионе в будущем году, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья заметил, что местные жители часто жалуются на злоумышленников, которые свозят мусор в леса. Новая программа позволит решить эту проблему."С первого квартала [2021 года] в Московской области мы начинаем большую, комплексную программу – по аналогии с твердыми коммунальными отходами – по строительному мусору", – подчеркнул Воробьев.Он пояснил, что каждая машина получит свою метку. Благодаря ей можно контролировать, чтобы строительный мусор привозили только в специально установленные места. Губернатор добавил, что все необходимые документы уже готовы.
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на закрытии полигона "Ядрово" объявил о старте программы по утилизации строительных отходов в регионе в будущем году, сообщил телеканал "360"
.
Глава Подмосковья заметил, что местные жители часто жалуются на злоумышленников, которые свозят мусор в леса. Новая программа позволит решить эту проблему.
"С первого квартала [2021 года] в Московской области мы начинаем большую, комплексную программу – по аналогии с твердыми коммунальными отходами – по строительному мусору", – подчеркнул Воробьев.
Он пояснил, что каждая машина получит свою метку. Благодаря ей можно контролировать, чтобы строительный мусор привозили только в специально установленные места. Губернатор добавил, что все необходимые документы уже готовы.