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Празднование годовщины освобождения Освенцима пройдет в интернете
Празднование годовщины освобождения Освенцима пройдет в интернете
Празднование очередной годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме перенесено в виртуальное пространство из-за пандемии... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:33
2020-12-15T16:36
75 лет великой победы
анджей дуда
освенцим
вторая мировая война (1939-1945)
польша
в мире
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Празднование очередной годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме перенесено в виртуальное пространство из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении музея."Двадцать седьмого января 2021 года мы будем отмечать 76-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц. В связи с пандемией коронавируса празднование будет проходить не на территории мемориального места, а исключительно в интернет-пространстве", - говорится в сообщении.Главной темой 76-й годовщины освобождения концлагеря станет судьба детей в Освенциме. "В Освенциме было убито более 200 тысяч детей. Совершенно невинных, добрых, интересных жизней, любящих своих самых близких, доверчивых детей. Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял столько своей бессердечности, своего зла", - сказал директор музея Освенцима Петр Цивиньский. "Это невозможно оправдать ни идеологией, ни расчетами, ни политикой. В этом году годовщину освобождения мы хотим посвятить всем самым молодым жертвам лагеря", - подчеркнул он.Президент Польши Анджей Дуда взял на себя почетное покровительство юбилейным празднованиям."Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20200127/1563818354.html
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анджей дуда, освенцим, вторая мировая война (1939-1945), польша, в мире

Празднование годовщины освобождения Освенцима пройдет в интернете

16:33 15.12.2020 (обновлено: 16:36 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСвечи у мемориала на территории бывшего лагеря смерти "Освенцим"
Свечи у мемориала на территории бывшего лагеря смерти Освенцим - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Празднование очередной годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме перенесено в виртуальное пространство из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении музея.
"Двадцать седьмого января 2021 года мы будем отмечать 76-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц. В связи с пандемией коронавируса празднование будет проходить не на территории мемориального места, а исключительно в интернет-пространстве", - говорится в сообщении.
Заключенные за колючей проволокой в концентрационном лагере Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
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Главной темой 76-й годовщины освобождения концлагеря станет судьба детей в Освенциме. "В Освенциме было убито более 200 тысяч детей. Совершенно невинных, добрых, интересных жизней, любящих своих самых близких, доверчивых детей. Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял столько своей бессердечности, своего зла", - сказал директор музея Освенцима Петр Цивиньский. "Это невозможно оправдать ни идеологией, ни расчетами, ни политикой. В этом году годовщину освобождения мы хотим посвятить всем самым молодым жертвам лагеря", - подчеркнул он.
Президент Польши Анджей Дуда взял на себя почетное покровительство юбилейным празднованиям.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша) - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
27 января, 01:01
Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
 
75 лет Великой ПобедыАнджей ДудаОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
 
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