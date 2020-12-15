https://ria.ru/20201215/osventsim-1589358439.html

Празднование годовщины освобождения Освенцима пройдет в интернете

Празднование годовщины освобождения Освенцима пройдет в интернете

Празднование очередной годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме перенесено в виртуальное пространство из-за пандемии... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:33

2020-12-15T16:33

2020-12-15T16:36

75 лет великой победы

анджей дуда

освенцим

вторая мировая война (1939-1945)

польша

в мире

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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Празднование очередной годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме перенесено в виртуальное пространство из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении музея."Двадцать седьмого января 2021 года мы будем отмечать 76-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц. В связи с пандемией коронавируса празднование будет проходить не на территории мемориального места, а исключительно в интернет-пространстве", - говорится в сообщении.Главной темой 76-й годовщины освобождения концлагеря станет судьба детей в Освенциме. "В Освенциме было убито более 200 тысяч детей. Совершенно невинных, добрых, интересных жизней, любящих своих самых близких, доверчивых детей. Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял столько своей бессердечности, своего зла", - сказал директор музея Освенцима Петр Цивиньский. "Это невозможно оправдать ни идеологией, ни расчетами, ни политикой. В этом году годовщину освобождения мы хотим посвятить всем самым молодым жертвам лагеря", - подчеркнул он.Президент Польши Анджей Дуда взял на себя почетное покровительство юбилейным празднованиям."Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

https://ria.ru/20200127/1563818600.html

освенцим

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджей дуда, освенцим, вторая мировая война (1939-1945), польша, в мире