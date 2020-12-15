Празднование годовщины освобождения Освенцима пройдет в интернете
16:33 15.12.2020 (обновлено: 16:36 15.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСвечи у мемориала на территории бывшего лагеря смерти "Освенцим"
ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Празднование очередной годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме перенесено в виртуальное пространство из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении музея.
"Двадцать седьмого января 2021 года мы будем отмечать 76-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц. В связи с пандемией коронавируса празднование будет проходить не на территории мемориального места, а исключительно в интернет-пространстве", - говорится в сообщении.
Главной темой 76-й годовщины освобождения концлагеря станет судьба детей в Освенциме. "В Освенциме было убито более 200 тысяч детей. Совершенно невинных, добрых, интересных жизней, любящих своих самых близких, доверчивых детей. Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял столько своей бессердечности, своего зла", - сказал директор музея Освенцима Петр Цивиньский. "Это невозможно оправдать ни идеологией, ни расчетами, ни политикой. В этом году годовщину освобождения мы хотим посвятить всем самым молодым жертвам лагеря", - подчеркнул он.
Президент Польши Анджей Дуда взял на себя почетное покровительство юбилейным празднованиям.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
27 января, 01:01Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)