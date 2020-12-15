https://ria.ru/20201215/operativniki-1589335163.html

Госдума поддержала законопроект о конфиденциальности данных оперативников

Госдума поддержала законопроект о конфиденциальности данных оперативников

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:47

2020-12-15T14:47

2020-12-15T14:47

василий пискарев

дмитрий савельев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев.Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями."В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.

https://ria.ru/20200826/sms-1576311355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, дмитрий савельев, госдума рф, общество