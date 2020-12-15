Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/operativniki-1589335163.html
Госдума поддержала законопроект о конфиденциальности данных оперативников
Госдума поддержала законопроект о конфиденциальности данных оперативников
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:47
2020-12-15T14:47
василий пискарев
дмитрий савельев
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев.Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями."В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
https://ria.ru/20200826/sms-1576311355.html
https://ria.ru/20201023/nabiullina-1581221860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий пискарев, дмитрий савельев, госдума рф, общество

Госдума поддержала законопроект о конфиденциальности данных оперативников

14:47 15.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.
Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев.
Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 02:18
Россиянам рекомендовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными
"В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - уточняется в документе.
Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.
Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 16:50
В ЦБ рассказали о конфиденциальности при расчетах с цифровым рублем
 
Василий ПискаревДмитрий СавельевГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния