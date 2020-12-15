Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201215/onkodispanser-1589313636.html
Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году
Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году
Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:18
2020-12-15T13:18
рязанская область
николай любимов
рязань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".Новый корпус включает стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику на 150 посещений в смену, вспомогательные и хозяйственные сооружения."Комплекс планируется достроить к концу 2022 года. Стоимость строительства и оснащения – более 5,5 миллиарда рублей, большую часть финансирования обеспечивает федеральный центр", – отметил глава региона.По словам Любимова, в настоящее время строится основное здание, идет монтаж новых наружных инженерных сетей. Завершено строительство котельной. Работы ведутся по графику."Согласно профильному нацпроекту, к 2024 году следует не только существенно снизить смертность от рака, но и увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Строительство нового онкодиспансера – это реальный шаг к обеспечению рязанцев доступной медицинской помощью. По уровню качества она сможет занять лидирующее место в ЦФО – так считают специалисты", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20201214/podderzhka-1589209831.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c2880423cb4997a28c1669245ee1987c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, рязань, общество

Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году

13:18 15.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".
Новый корпус включает стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику на 150 посещений в смену, вспомогательные и хозяйственные сооружения.
"Комплекс планируется достроить к концу 2022 года. Стоимость строительства и оснащения – более 5,5 миллиарда рублей, большую часть финансирования обеспечивает федеральный центр", – отметил глава региона.
По словам Любимова, в настоящее время строится основное здание, идет монтаж новых наружных инженерных сетей. Завершено строительство котельной. Работы ведутся по графику.
"Согласно профильному нацпроекту, к 2024 году следует не только существенно снизить смертность от рака, но и увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Строительство нового онкодиспансера – это реальный шаг к обеспечению рязанцев доступной медицинской помощью. По уровню качества она сможет занять лидирующее место в ЦФО – так считают специалисты", – сказал губернатор.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 19:41Рязанская область
Бизнес в Рязанской области получил большую поддержку во время пандемии
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния