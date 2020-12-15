https://ria.ru/20201215/onkodispanser-1589313636.html
Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году
Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году
Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:18
2020-12-15T13:18
2020-12-15T13:18
рязанская область
николай любимов
рязань
общество
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РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".Новый корпус включает стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику на 150 посещений в смену, вспомогательные и хозяйственные сооружения."Комплекс планируется достроить к концу 2022 года. Стоимость строительства и оснащения – более 5,5 миллиарда рублей, большую часть финансирования обеспечивает федеральный центр", – отметил глава региона.По словам Любимова, в настоящее время строится основное здание, идет монтаж новых наружных инженерных сетей. Завершено строительство котельной. Работы ведутся по графику."Согласно профильному нацпроекту, к 2024 году следует не только существенно снизить смертность от рака, но и увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Строительство нового онкодиспансера – это реальный шаг к обеспечению рязанцев доступной медицинской помощью. По уровню качества она сможет занять лидирующее место в ЦФО – так считают специалисты", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20201214/podderzhka-1589209831.html
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николай любимов, рязань, общество
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости.
Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани
планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов
во время прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".
Новый корпус включает стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику на 150 посещений в смену, вспомогательные и хозяйственные сооружения.
"Комплекс планируется достроить к концу 2022 года. Стоимость строительства и оснащения – более 5,5 миллиарда рублей, большую часть финансирования обеспечивает федеральный центр", – отметил глава региона.
По словам Любимова, в настоящее время строится основное здание, идет монтаж новых наружных инженерных сетей. Завершено строительство котельной. Работы ведутся по графику.
"Согласно профильному нацпроекту, к 2024 году следует не только существенно снизить смертность от рака, но и увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Строительство нового онкодиспансера – это реальный шаг к обеспечению рязанцев доступной медицинской помощью. По уровню качества она сможет занять лидирующее место в ЦФО – так считают специалисты", – сказал губернатор.