https://ria.ru/20201215/onkodispanser-1589313636.html

Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году

Новый онкодиспансер появится в Рязани в 2022 году

Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:18

2020-12-15T13:18

2020-12-15T13:18

рязанская область

николай любимов

рязань

общество

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РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Строительство нового корпуса онкодиспансера в Рязани планируется завершить к концу 2022 года, сообщил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в социальной сети "Одноклассники".Новый корпус включает стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику на 150 посещений в смену, вспомогательные и хозяйственные сооружения."Комплекс планируется достроить к концу 2022 года. Стоимость строительства и оснащения – более 5,5 миллиарда рублей, большую часть финансирования обеспечивает федеральный центр", – отметил глава региона.По словам Любимова, в настоящее время строится основное здание, идет монтаж новых наружных инженерных сетей. Завершено строительство котельной. Работы ведутся по графику."Согласно профильному нацпроекту, к 2024 году следует не только существенно снизить смертность от рака, но и увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Строительство нового онкодиспансера – это реальный шаг к обеспечению рязанцев доступной медицинской помощью. По уровню качества она сможет занять лидирующее место в ЦФО – так считают специалисты", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20201214/podderzhka-1589209831.html

рязань

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николай любимов, рязань, общество