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Презентация результатов исследования развития магистерских программ
Презентация результатов исследования развития магистерских программ
21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центр МИА "Россия сегодня" состоится презентация результатов проекта Благотворительного фонда Владимира Потанина и Национального фонда подготовки кадров "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения".
2020-12-15T11:57
2020-12-15T11:57
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Задать вопросУчастники: - исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;- эксперт Национального фонда подготовки кадров, генеральный директор Агентства мониторинга и оценки регионального развития "Терра Курс" Ольга ПЕРФИЛЬЕВА.В дистанционном формате:- генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана ОРАЧЕВА;- член Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Ольга ПИЛИПЕНКО;- директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных программ АО "Роснано" Станислав НИСИМОВ;- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;- ректор Алтайского государственного университета Сергей БОЧАРОВ;- первый проректор – проректор по образовательной деятельности Российского университета дружбы народов Анжела ДОЛЖИКОВА;- заместитель руководителя проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Андрей ВОРОВ;- директор Центра университетского партнерства, доцент Института образования НИУ ВШЭ Анна ГАРМОНОВА.В 2018–2019 гг. проведено исследование, связанное с подходами к оценке развития магистратуры в российских университетах, в том числе с участием вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина. Гипотеза состояла в важности состояния институциональной среды в вузе для устойчивой и системной поддержки магистерских программ. На основе опросов, математического моделирования, апробации и экспертных обсуждений были предложены индикаторы оценки состояния институциональной среды, значимые для развития магистратуры. Разработанная методология может быть использована для ранжирования вузов или их структурных подразделений, мониторинга реализации магистерских программ в вузе, развития системы управления и поддержки магистратуры. Особенностями исследования в 2020 году стал анализ реагирования российских и зарубежных вузов в части разработки и реализации магистерских программ на вызовы, связанные с пандемией и переходом в онлайн-режим.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация результатов исследования развития магистерских программ

11:57 15.12.2020
 
Читать ria.ru в
21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центр МИА "Россия сегодня" состоится презентация результатов проекта Благотворительного фонда Владимира Потанина и Национального фонда подготовки кадров "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения".
Задать вопрос

Участники:
- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;
- эксперт Национального фонда подготовки кадров, генеральный директор Агентства мониторинга и оценки регионального развития "Терра Курс" Ольга ПЕРФИЛЬЕВА.

В дистанционном формате:
- генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана ОРАЧЕВА;
- член Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Ольга ПИЛИПЕНКО;
- директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных программ АО "Роснано" Станислав НИСИМОВ;
- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;
- ректор Алтайского государственного университета Сергей БОЧАРОВ;
- первый проректор – проректор по образовательной деятельности Российского университета дружбы народов Анжела ДОЛЖИКОВА;
- заместитель руководителя проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Андрей ВОРОВ;
- директор Центра университетского партнерства, доцент Института образования НИУ ВШЭ Анна ГАРМОНОВА.

В 2018–2019 гг. проведено исследование, связанное с подходами к оценке развития магистратуры в российских университетах, в том числе с участием вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина. Гипотеза состояла в важности состояния институциональной среды в вузе для устойчивой и системной поддержки магистерских программ. На основе опросов, математического моделирования, апробации и экспертных обсуждений были предложены индикаторы оценки состояния институциональной среды, значимые для развития магистратуры.
Разработанная методология может быть использована для ранжирования вузов или их структурных подразделений, мониторинга реализации магистерских программ в вузе, развития системы управления и поддержки магистратуры. Особенностями исследования в 2020 году стал анализ реагирования российских и зарубежных вузов в части разработки и реализации магистерских программ на вызовы, связанные с пандемией и переходом в онлайн-режим.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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