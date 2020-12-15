https://ria.ru/20201215/obrazovanie-1589291254.html

Презентация результатов исследования развития магистерских программ

Презентация результатов исследования развития магистерских программ

21 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центр МИА "Россия сегодня" состоится презентация результатов проекта Благотворительного фонда Владимира Потанина и Национального фонда подготовки кадров "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения".

2020-12-15T11:57

2020-12-15T11:57

2020-12-15T11:57

анонсы

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Задать вопросУчастники: - исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина АРЖАНОВА;- эксперт Национального фонда подготовки кадров, генеральный директор Агентства мониторинга и оценки регионального развития "Терра Курс" Ольга ПЕРФИЛЬЕВА.В дистанционном формате:- генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана ОРАЧЕВА;- член Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Ольга ПИЛИПЕНКО;- директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных программ АО "Роснано" Станислав НИСИМОВ;- ректор Московского городского педагогического университета Игорь РЕМОРЕНКО;- ректор Алтайского государственного университета Сергей БОЧАРОВ;- первый проректор – проректор по образовательной деятельности Российского университета дружбы народов Анжела ДОЛЖИКОВА;- заместитель руководителя проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Андрей ВОРОВ;- директор Центра университетского партнерства, доцент Института образования НИУ ВШЭ Анна ГАРМОНОВА.В 2018–2019 гг. проведено исследование, связанное с подходами к оценке развития магистратуры в российских университетах, в том числе с участием вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина. Гипотеза состояла в важности состояния институциональной среды в вузе для устойчивой и системной поддержки магистерских программ. На основе опросов, математического моделирования, апробации и экспертных обсуждений были предложены индикаторы оценки состояния институциональной среды, значимые для развития магистратуры. Разработанная методология может быть использована для ранжирования вузов или их структурных подразделений, мониторинга реализации магистерских программ в вузе, развития системы управления и поддержки магистратуры. Особенностями исследования в 2020 году стал анализ реагирования российских и зарубежных вузов в части разработки и реализации магистерских программ на вызовы, связанные с пандемией и переходом в онлайн-режим.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы