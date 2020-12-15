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Нижегородская область
https://ria.ru/20201215/nikitin-1589349502.html
Глава Нижегородской области вошел в десятку "губернаторов новой волны"
Глава Нижегородской области вошел в десятку "губернаторов новой волны"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-10 "губернаторов новой волны", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на доклад... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:49
2020-12-15T15:49
нижегородская область
виктор потуремский
антон алиханов
глеб никитин
вциом
нижегородская область
тюменская область
забайкальский край
челябинская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-10 "губернаторов новой волны", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на доклад Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) во вторник представил доклад "Губернаторы новой волны". Доклад подготовлен совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институтом социального маркетинга ИНСОМАР."По словам директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, в этом году главы регионов получили дополнительные полномочия для противостояния эпидемии и роль губернаторов и их решений резко возросла, а то, как они справляются с этой ситуацией, напрямую повлияло на общую оценку гражданами кадровой политики", - говорится в сообщении.Первоначально в ходе исследования был проведен опрос среди членов экспертного пула ЭИСИ, чтобы узнать, кого они считают губернаторами новой волны."В топ-10 наряду с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Калужской области Владислав Шапша", - отмечается в сообщении.Затем ВЦИОМ и ИНСОМАР провели ряд фокус-групп непосредственно в регионах. Исследование показало, что респонденты выделяют три базовые характеристики "губернатора новой волны": решает проблемы, близкий к людям и эффективный управленец.После фокус-групп были проведены количественные исследования в регионах. Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что большинство опрашиваемых подтвердили: глава их региона соответствует требованиям губернатора новой волны, положительная оценка их деятельности преобладает."Так, 59% опрошенных нижегородцев считают, что Глеб Никитин подходит под определение "губернатор новой волны", так как он "оперативно реагирует на возникающие проблемы в регионе, открытый для жителей, хорошо разбирается в экономике региона", - подчеркивается в сообщении.Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров отметил, что для губернаторов новой волны характерно четкое понимание, что они работают для людей, забота о жителях."Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, представляя результаты, рассказал, что среди ключевых заслуг Глеба Никитина опрошенные особенно отметили достижения в улучшении внешнего облика муниципалитетов, строительство и ремонт дорог, реконструкцию парков и освещения, установку детских площадок, обновление автопарка общественного транспорта, цифровизацию госуслуг, привлечение инвестиций, появление новых предприятий и производств, развитие спорта", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что среди позитивно воспринимаемых качеств губернатора Нижегородской области названы молодость, энергичность, прогрессивность, амбициозность, ум, доброжелательность, человечность, требовательность, решительность, целеустремленность, наличие федеральной поддержки, связи с Кремлем, наличие потенциала демонстрации более высоких результатов.
https://ria.ru/20201211/monitoring-1588771221.html
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виктор потуремский, антон алиханов, глеб никитин, вциом, нижегородская область, тюменская область, забайкальский край, челябинская область, политика

Глава Нижегородской области вошел в десятку "губернаторов новой волны"

15:49 15.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-10 "губернаторов новой волны", сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на доклад Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) во вторник представил доклад "Губернаторы новой волны". Доклад подготовлен совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институтом социального маркетинга ИНСОМАР.
"По словам директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, в этом году главы регионов получили дополнительные полномочия для противостояния эпидемии и роль губернаторов и их решений резко возросла, а то, как они справляются с этой ситуацией, напрямую повлияло на общую оценку гражданами кадровой политики", - говорится в сообщении.
Первоначально в ходе исследования был проведен опрос среди членов экспертного пула ЭИСИ, чтобы узнать, кого они считают губернаторами новой волны.
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"В топ-10 наряду с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Калужской области Владислав Шапша", - отмечается в сообщении.
Затем ВЦИОМ и ИНСОМАР провели ряд фокус-групп непосредственно в регионах. Исследование показало, что респонденты выделяют три базовые характеристики "губернатора новой волны": решает проблемы, близкий к людям и эффективный управленец.
После фокус-групп были проведены количественные исследования в регионах. Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что большинство опрашиваемых подтвердили: глава их региона соответствует требованиям губернатора новой волны, положительная оценка их деятельности преобладает.
"Так, 59% опрошенных нижегородцев считают, что Глеб Никитин подходит под определение "губернатор новой волны", так как он "оперативно реагирует на возникающие проблемы в регионе, открытый для жителей, хорошо разбирается в экономике региона", - подчеркивается в сообщении.
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Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров отметил, что для губернаторов новой волны характерно четкое понимание, что они работают для людей, забота о жителях.
"Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, представляя результаты, рассказал, что среди ключевых заслуг Глеба Никитина опрошенные особенно отметили достижения в улучшении внешнего облика муниципалитетов, строительство и ремонт дорог, реконструкцию парков и освещения, установку детских площадок, обновление автопарка общественного транспорта, цифровизацию госуслуг, привлечение инвестиций, появление новых предприятий и производств, развитие спорта", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что среди позитивно воспринимаемых качеств губернатора Нижегородской области названы молодость, энергичность, прогрессивность, амбициозность, ум, доброжелательность, человечность, требовательность, решительность, целеустремленность, наличие федеральной поддержки, связи с Кремлем, наличие потенциала демонстрации более высоких результатов.
 
Нижегородская областьВиктор ПотуремскийАнтон АлихановГлеб НикитинВЦИОМНижегородская областьТюменская областьЗабайкальский крайЧелябинская областьПолитика
 
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