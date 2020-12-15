https://ria.ru/20201215/nevesta-1589248001.html
Гости силой затащили невесту на танцпол и сорвали свадьбу
Гости силой затащили невесту на танцпол и сорвали свадьбу
Свадьбу в индийском регионе Уттар-Прадеш отменили после того, как гости насильно затащили невесту на танцпол, пишет Times of India. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T07:47
2020-12-15T07:47
2020-12-15T07:47
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Свадьбу в индийском регионе Уттар-Прадеш отменили после того, как гости насильно затащили невесту на танцпол, пишет Times of India.Как сообщает издание, уже на этапе подготовки мероприятия у некоторых гостей возникли проблемы с поведением, часть из них была пьяна. Как заявил посредник на свадьбе и общий родственник обеих сторон, гости с обеих из них "плохо себя вели", но невесту никто не трогал.Свадьба проходила по плану, пока друзья жениха не затащили новобрачную на танцевальную площадку, чему воспротивились ее родственники. Ссора закончилась отменой свадьбы, невеста решила отказаться от брака."Я уважаю ее решение. Я не могу заставить ее выйти замуж за человека, который ее не уважает" — сказал отец невесты.Как уточнил двоюродный брат девушки, в их семье не разрешают женщинам танцевать публично. Также он добавил, что они рассчитывали получить больше приданого.Семья невесты обратилась в полицию с официальной жалобой, в качестве компенсации родителям жениха пришлось выплатить крупный штраф.
https://ria.ru/20201215/nevesta-1589244426.html
https://ria.ru/20201014/svadba-1579795669.html
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уттар-прадеш, индия, свадьба, в мире
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Свадьбу в индийском регионе Уттар-Прадеш
отменили после того, как гости насильно затащили невесту на танцпол, пишет Times of India
.
Как сообщает издание, уже на этапе подготовки мероприятия у некоторых гостей возникли проблемы с поведением, часть из них была пьяна. Как заявил посредник на свадьбе и общий родственник обеих сторон, гости с обеих из них "плохо себя вели", но невесту никто не трогал.
Свадьба проходила по плану, пока друзья жениха не затащили новобрачную на танцевальную площадку, чему воспротивились ее родственники. Ссора закончилась отменой свадьбы, невеста решила отказаться от брака.
"Я уважаю ее решение. Я не могу заставить ее выйти замуж за человека, который ее не уважает" — сказал отец невесты.
Как уточнил двоюродный брат девушки, в их семье не разрешают женщинам танцевать публично. Также он добавил, что они рассчитывали получить больше приданого.
Семья невесты обратилась в полицию с официальной жалобой, в качестве компенсации родителям жениха пришлось выплатить крупный штраф.