https://ria.ru/20201215/nevesta-1589248001.html

Гости силой затащили невесту на танцпол и сорвали свадьбу

Гости силой затащили невесту на танцпол и сорвали свадьбу

Свадьбу в индийском регионе Уттар-Прадеш отменили после того, как гости насильно затащили невесту на танцпол, пишет Times of India. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T07:47

2020-12-15T07:47

2020-12-15T07:47

уттар-прадеш

индия

свадьба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/97216/39/972163994_0:124:2223:1374_1920x0_80_0_0_fbba0db569875f2d974d3bdba11da169.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Свадьбу в индийском регионе Уттар-Прадеш отменили после того, как гости насильно затащили невесту на танцпол, пишет Times of India.Как сообщает издание, уже на этапе подготовки мероприятия у некоторых гостей возникли проблемы с поведением, часть из них была пьяна. Как заявил посредник на свадьбе и общий родственник обеих сторон, гости с обеих из них "плохо себя вели", но невесту никто не трогал.Свадьба проходила по плану, пока друзья жениха не затащили новобрачную на танцевальную площадку, чему воспротивились ее родственники. Ссора закончилась отменой свадьбы, невеста решила отказаться от брака."Я уважаю ее решение. Я не могу заставить ее выйти замуж за человека, который ее не уважает" — сказал отец невесты.Как уточнил двоюродный брат девушки, в их семье не разрешают женщинам танцевать публично. Также он добавил, что они рассчитывали получить больше приданого.Семья невесты обратилась в полицию с официальной жалобой, в качестве компенсации родителям жениха пришлось выплатить крупный штраф.

https://ria.ru/20201215/nevesta-1589244426.html

https://ria.ru/20201014/svadba-1579795669.html

уттар-прадеш

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттар-прадеш, индия, свадьба, в мире