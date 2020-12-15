https://ria.ru/20201215/nevesta-1589244426.html
Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости
Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости
В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T06:13
2020-12-15T06:13
2020-12-15T06:13
уэльс
свадьба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037ecbf0d3e2c70d5d0beec491fe0337.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online.После случившегося 24-летняя Эмили Донован отменила свадьбу. Тяжелое расставание вдохновило девушку на то, чтобы заняться своим внешним видом: заняться спортом, сесть на диету и отказаться от еды на вынос, сэндвичей и чипсов.По словам девушки, она начала бегать, ходить в спортзал и следить за питанием. До расставания с молодым человеком она весила около 95 килограммов, а после — похудела до 57 килограммов.Донован уточнила, что в течение пяти лет отношений с бывшим парнем привыкла "есть, сколько хочет". Теперь же девушка предпочитает готовить дома.
https://ria.ru/20201211/koltso-1588846166.html
уэльс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569607777_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_4f6c0327c6201bd7425fd94d777792f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уэльс, свадьба, в мире
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
В Уэльсе
невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online
.
She hasn't looked back! 👏💪👊WalesOnlineさんの投稿 2020年12月12日土曜日
После случившегося 24-летняя Эмили Донован отменила свадьбу. Тяжелое расставание вдохновило девушку на то, чтобы заняться своим внешним видом: заняться спортом, сесть на диету и отказаться от еды на вынос, сэндвичей и чипсов.
"Я думаю, что это помогло мне сбросить вес, потому что это задело мою самооценку", — призналась Донован.
По словам девушки, она начала бегать, ходить в спортзал и следить за питанием. До расставания с молодым человеком она весила около 95 килограммов, а после — похудела до 57 килограммов.
"Это лучшее, что со мной случилось, моя самооценка снова выросла", — рассказала она.
Донован уточнила, что в течение пяти лет отношений с бывшим парнем привыкла "есть, сколько хочет". Теперь же девушка предпочитает готовить дома.