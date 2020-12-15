https://ria.ru/20201215/nevesta-1589244426.html

Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости

Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости

В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T06:13

2020-12-15T06:13

2020-12-15T06:13

уэльс

свадьба

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online.После случившегося 24-летняя Эмили Донован отменила свадьбу. Тяжелое расставание вдохновило девушку на то, чтобы заняться своим внешним видом: заняться спортом, сесть на диету и отказаться от еды на вынос, сэндвичей и чипсов.По словам девушки, она начала бегать, ходить в спортзал и следить за питанием. До расставания с молодым человеком она весила около 95 килограммов, а после — похудела до 57 килограммов.Донован уточнила, что в течение пяти лет отношений с бывшим парнем привыкла "есть, сколько хочет". Теперь же девушка предпочитает готовить дома.

https://ria.ru/20201211/koltso-1588846166.html

уэльс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уэльс, свадьба, в мире