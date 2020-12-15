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Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости
Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости
В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T06:13
2020-12-15T06:13
уэльс
свадьба
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online.После случившегося 24-летняя Эмили Донован отменила свадьбу. Тяжелое расставание вдохновило девушку на то, чтобы заняться своим внешним видом: заняться спортом, сесть на диету и отказаться от еды на вынос, сэндвичей и чипсов.По словам девушки, она начала бегать, ходить в спортзал и следить за питанием. До расставания с молодым человеком она весила около 95 килограммов, а после — похудела до 57 килограммов.Донован уточнила, что в течение пяти лет отношений с бывшим парнем привыкла "есть, сколько хочет". Теперь же девушка предпочитает готовить дома.
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уэльс, свадьба, в мире

Невеста уличила жениха в изменах и похудела до неузнаваемости

06:13 15.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Уэльсе невеста узнала об изменах своего возлюбленного, после чего похудела почти в два раза, сообщает портал Wales Online.

She hasn't looked back! 👏💪👊

WalesOnlineさんの投稿 2020年12月12日土曜日
После случившегося 24-летняя Эмили Донован отменила свадьбу. Тяжелое расставание вдохновило девушку на то, чтобы заняться своим внешним видом: заняться спортом, сесть на диету и отказаться от еды на вынос, сэндвичей и чипсов.
"Я думаю, что это помогло мне сбросить вес, потому что это задело мою самооценку", — призналась Донован.
По словам девушки, она начала бегать, ходить в спортзал и следить за питанием. До расставания с молодым человеком она весила около 95 килограммов, а после — похудела до 57 килограммов.

"Это лучшее, что со мной случилось, моя самооценка снова выросла", — рассказала она.

Донован уточнила, что в течение пяти лет отношений с бывшим парнем привыкла "есть, сколько хочет". Теперь же девушка предпочитает готовить дома.
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