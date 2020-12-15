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В Курской области остановилось движение поездов из-за ледяного дождя
В Курской области остановилось движение поездов из-за ледяного дождя
Движение "Ласточки" по маршруту Москва - Белгород было остановлено в Курской области утром во вторник из-за обледенелых проводов, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:20
2020-12-15T10:20
погода
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курская область
белгород
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Движение "Ласточки" по маршруту Москва - Белгород было остановлено в Курской области утром во вторник из-за обледенелых проводов, сообщает ГУМЧС по региону.Вечером в понедельник из-за обледенения контактного провода в Солнцевском районе Курской области остановились электропоезд №746 "Ласточка", следующий по маршруту "Белгород-Курск-Орел" (5 вагонов, 103 пассажира), движущийся за ним электропоезд № 628 "Белгород-Курск" (4 вагона, 22 пассажира), а также электропоезд №6226 сообщением "Белгород – Ржава". Время задержки поездов составило от 1 часа 5 минут до 4 часов 10 минут."В 08.50 (мск) 15 декабря от диспетчера ЕДДС Солнцевского района поступило сообщение об остановке движения электропоездов на станции Солнцево... В результате обледенения контактного провода произошла остановка электропоезда №99 "Ласточка", следующего по маршруту "Москва-Белгород" (175 пассажиров, 8 вагонов). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС, в 09.15 мск поезд №99 начал движение, используя маневровый локомотив на дизельном топливе.Ледяной дождь, редкое погодное явление, превратил в каток дороги и тротуары Брянской, Калужской, Белгородской областей и других регионов ЦФО в понедельник. В Курской области отменили все школьные автобусы, младшеклассников перевели на дистанционку, а региональное ГУМЧС посоветовало автомобилистам резко не тормозить и держать дистанцию не менее 15 метров даже при скорости 30 километров в час.По данным региональных гидрометцентров, сложные погодные условия сохранятся до вечера вторника.
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погода, москва, курская область, белгород, происшествия

В Курской области остановилось движение поездов из-за ледяного дождя

10:20 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевЭлектропоезда на остановочной платформе "Обское море" в Новосибирске
Электропоезда на остановочной платформе Обское море в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Движение "Ласточки" по маршруту Москва - Белгород было остановлено в Курской области утром во вторник из-за обледенелых проводов, сообщает ГУМЧС по региону.
Вечером в понедельник из-за обледенения контактного провода в Солнцевском районе Курской области остановились электропоезд №746 "Ласточка", следующий по маршруту "Белгород-Курск-Орел" (5 вагонов, 103 пассажира), движущийся за ним электропоезд № 628 "Белгород-Курск" (4 вагона, 22 пассажира), а также электропоезд №6226 сообщением "Белгород – Ржава". Время задержки поездов составило от 1 часа 5 минут до 4 часов 10 минут.
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"В 08.50 (мск) 15 декабря от диспетчера ЕДДС Солнцевского района поступило сообщение об остановке движения электропоездов на станции Солнцево... В результате обледенения контактного провода произошла остановка электропоезда №99 "Ласточка", следующего по маршруту "Москва-Белгород" (175 пассажиров, 8 вагонов). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, в 09.15 мск поезд №99 начал движение, используя маневровый локомотив на дизельном топливе.
Ледяной дождь, редкое погодное явление, превратил в каток дороги и тротуары Брянской, Калужской, Белгородской областей и других регионов ЦФО в понедельник. В Курской области отменили все школьные автобусы, младшеклассников перевели на дистанционку, а региональное ГУМЧС посоветовало автомобилистам резко не тормозить и держать дистанцию не менее 15 метров даже при скорости 30 километров в час.
По данным региональных гидрометцентров, сложные погодные условия сохранятся до вечера вторника.
 
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