https://ria.ru/20201215/narkotiki-1589351051.html
Госдума в I чтении одобрила наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Госдума в I чтении одобрила наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о 10 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в интернете. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:56
2020-12-15T15:56
2020-12-15T15:59
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о 10 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в интернете.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ. Изменения предлагаются в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Один из соавторов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что часть вторая статьи 230 УК РФ дополняется пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").Инициативой предлагается установить наказание до 10 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.Также проектом предлагается установить, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.Пискарев добавил, что "технические возможности интернета, используемые для создания и распространения информации о наркотиках и склонения лиц к их потреблению, позволяют с минимальными затратами реализовать преступный замысел (анонимность, трансграничный характер, оперативность и быстрота распространения, охват широкой аудитории)". В этих целях, по словам парламентария, злоумышленниками широко используются различные социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума
на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о 10 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в интернете.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ. Изменения предлагаются в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Один из соавторов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что часть вторая статьи 230 УК РФ дополняется пунктом "д", устанавливающим уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").
Инициативой предлагается установить наказание до 10 лет лишения свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.
Также проектом предлагается установить, что если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
Пискарев добавил, что "технические возможности интернета, используемые для создания и распространения информации о наркотиках и склонения лиц к их потреблению, позволяют с минимальными затратами реализовать преступный замысел (анонимность, трансграничный характер, оперативность и быстрота распространения, охват широкой аудитории)". В этих целях, по словам парламентария, злоумышленниками широко используются различные социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей.