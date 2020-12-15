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Лукашевич отметил бездействие США из-за нападений на репортеров из России
Лукашевич отметил бездействие США из-за нападений на репортеров из России
Россия до сих пор не получила ответа от госдепа США на обращения по поводу нападений на российских журналистов в Америке в июле, заявил постпред России при ОБСЕ РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:00
2020-12-15T22:00
россия
обсе
александр лукашевич
портленд
филадельфия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа от госдепа США на обращения по поводу нападений на российских журналистов в Америке в июле, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Мы обратили внимание на нападение на корреспондентов съемочной группы российского Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародеров и были вынуждены самостоятельно обороняться. Полиция в этом случае практически бездействовала". – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в США с 1 января по 7 декабря зафиксировано 960 случаев нападений на журналистов, в том числе более 110 арестов, 301 нападение, включая 160 – со стороны полицейских.В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
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россия, обсе, александр лукашевич, портленд, филадельфия, сша, в мире

Лукашевич отметил бездействие США из-за нападений на репортеров из России

22:00 15.12.2020
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа от госдепа США на обращения по поводу нападений на российских журналистов в Америке в июле, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы обратили внимание на нападение на корреспондентов съемочной группы российского Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародеров и были вынуждены самостоятельно обороняться. Полиция в этом случае практически бездействовала". – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в государственный департамент по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле этого года", - отметил Лукашевич.

По его словам, в США с 1 января по 7 декабря зафиксировано 960 случаев нападений на журналистов, в том числе более 110 арестов, 301 нападение, включая 160 – со стороны полицейских.
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В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
 
РоссияОБСЕАлександр ЛукашевичПортлендФиладельфияСШАВ мире
 
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