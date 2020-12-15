https://ria.ru/20201215/napadenie-1589403993.html

Лукашевич отметил бездействие США из-за нападений на репортеров из России

Лукашевич отметил бездействие США из-за нападений на репортеров из России

Россия до сих пор не получила ответа от госдепа США на обращения по поводу нападений на российских журналистов в Америке в июле, заявил постпред России при ОБСЕ РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:00

2020-12-15T22:00

2020-12-15T22:00

россия

обсе

александр лукашевич

портленд

филадельфия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа от госдепа США на обращения по поводу нападений на российских журналистов в Америке в июле, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Мы обратили внимание на нападение на корреспондентов съемочной группы российского Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародеров и были вынуждены самостоятельно обороняться. Полиция в этом случае практически бездействовала". – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в США с 1 января по 7 декабря зафиксировано 960 случаев нападений на журналистов, в том числе более 110 арестов, 301 нападение, включая 160 – со стороны полицейских.В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

https://ria.ru/20200531/1572227058.html

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портленд

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россия, обсе, александр лукашевич, портленд, филадельфия, сша, в мире