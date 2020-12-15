https://ria.ru/20201215/mladich-1589238227.html

Россия в ООН призвала допустить врачей к осужденному генералу Младичу

Россия в ООН призвала допустить врачей к осужденному генералу Младичу

Россия призывает допустить к осужденному за военные преступления генералу Ратко Младичу независимых врачей для медицинского освидетельствования, заявил на... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:07

2020-12-15T01:07

2020-12-15T01:07

сребреница

ратко младич

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сербия

босния и герцеговина

оон

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ООН, 15 дек – РИА Новости. Россия призывает допустить к осужденному за военные преступления генералу Ратко Младичу независимых врачей для медицинского освидетельствования, заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.По его словам, особую обеспокоенность вызывает состояние здоровья Младича. "Из прессы и выступлений представителей Сербии мы знаем, как адвокаты и члены семьи буквально борются за жизнь господина Младича. В то же время руководство Механизма (Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов – ред.) и судьи отметают все ходатайства как не отвечающие интересам правосудия, чинят препятствия в доступе к медицинской информации", - сказал Кузьмин.Он добавил, что медицинские заключения независимых врачей игнорируются, а сам подсудимый не имеет возможности реализовать свое право на посещение врачей по своему выбору.Он указал, что речь идет не просто о состоянии здоровья обвиняемого – "вопрос в том, как долго Совет Безопасности может закрывать глаза на применение его вспомогательным органом методов бесчеловечного обращения". "Неужели цель заключается в том, чтобы вынести любыми средствами окончательный обвинительный приговор очередному сербу, несмотря ни на какие стандарты в области прав человека и соображения гуманности", - задал вопрос Кузьмин.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции.Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20200829/mladich-1576466036.html

сребреница

сербия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сребреница, ратко младич, совет безопасности оон, сербия, босния и герцеговина, оон, в мире