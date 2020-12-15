https://ria.ru/20201215/ministerstvo-sporta-1589259255.html

Заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации

Заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации

16 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации.

2020-12-15T09:38

2020-12-15T09:38

2020-12-15T09:38

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;- помощник Президента Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН;- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис ПАЙКИН.Участники заседания обсудят результаты выступлений и ход подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд России. Будет рассмотрен вопрос о реализации на территории субъектов Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).В повестку заседания включены вопросы о Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год, а также об утверждении Плана работы коллегии Министерства спорта Российской Федерации на следующий год.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы