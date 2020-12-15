Заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации
16 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Заседание коллегии Министерства спорта Российской Федерации.
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Участники:
- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- помощник Президента Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН;
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис ПАЙКИН.
Участники заседания обсудят результаты выступлений и ход подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд России. Будет рассмотрен вопрос о реализации на территории субъектов Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В повестку заседания включены вопросы о Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год, а также об утверждении Плана работы коллегии Министерства спорта Российской Федерации на следующий год.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;
- Министр спорта Российской Федерации Олег МАТЫЦИН;
- помощник Президента Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН;
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис ПАЙКИН.
Участники заседания обсудят результаты выступлений и ход подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд России. Будет рассмотрен вопрос о реализации на территории субъектов Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В повестку заседания включены вопросы о Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год, а также об утверждении Плана работы коллегии Министерства спорта Российской Федерации на следующий год.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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