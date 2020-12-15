Руденя поставил задачу максимально заместить мигрантов местными жителями

"Владимир Владимирович, у нас инвестиции в основной капитал происходят, но это связано с тем, что у нас просто завершились большие проекты, которые до этого были. У нас основная ставка сейчас – средний и малый бизнес и вот эти новые проекты, о которых я говорю. Потому что крупные проекты реализованы, когда были 2016-2017 годы... Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами, теми, кто у нас есть", - сказал Руденя.