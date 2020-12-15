Руденя поставил задачу максимально заместить мигрантов местными жителями
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГраждане Узбекистана на станции Первомайская проходят на надземный железнодорожный переход перед посадкой на вывозной поезд
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ставит задачу максимально заместить мигрантов местными жителями.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Во время рабочей встречи президент отметил, что за 2018-2019 годы при общей тенденции в России увеличения инвестиций в основной капитал свыше 7% в Тверской области был спад свыше 26%.
"Владимир Владимирович, у нас инвестиции в основной капитал происходят, но это связано с тем, что у нас просто завершились большие проекты, которые до этого были. У нас основная ставка сейчас – средний и малый бизнес и вот эти новые проекты, о которых я говорю. Потому что крупные проекты реализованы, когда были 2016-2017 годы... Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами, теми, кто у нас есть", - сказал Руденя.
Президент отметил, что у регионе уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране: "Это, конечно, положительная динамика".