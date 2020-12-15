https://ria.ru/20201215/kuban-1589356087.html
На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта
На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта
Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:21
2020-12-15T16:21
2020-12-15T16:21
краснодарский край
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти."В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" с начала 2020 года свыше 850 мам уже завершили обучение. Его могут пройти женщины, которые не состоят на учете по безработице в органах службы занятости", - говорится в сообщении администрации края.Уточняется, что профессиональное обучение проходят женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также незанятые матери с детьми-дошкольниками и граждане предпенсионного возраста. Кроме того, еще около 400 человек проходят повышение квалификации. Всего в этом году на профобучение направлено более 1,2 тысячи жительниц края, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, в ходе регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на профобучение направлено более 2,9 тысячи жителей региона старше 50 лет, почти 2,8 тысячи из них уже закончили курсы.
https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости.
Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае
, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти.
"В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" с начала 2020 года свыше 850 мам уже завершили обучение. Его могут пройти женщины, которые не состоят на учете по безработице в органах службы занятости", - говорится в сообщении администрации края.
Уточняется, что профессиональное обучение проходят женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также незанятые матери с детьми-дошкольниками и граждане предпенсионного возраста. Кроме того, еще около 400 человек проходят повышение квалификации. Всего в этом году на профобучение направлено более 1,2 тысячи жительниц края, добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, в ходе регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на профобучение направлено более 2,9 тысячи жителей региона старше 50 лет, почти 2,8 тысячи из них уже закончили курсы.