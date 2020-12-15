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Краснодарский край
https://ria.ru/20201215/kuban-1589356087.html
На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта
На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта
Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:21
2020-12-15T16:21
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти."В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" с начала 2020 года свыше 850 мам уже завершили обучение. Его могут пройти женщины, которые не состоят на учете по безработице в органах службы занятости", - говорится в сообщении администрации края.Уточняется, что профессиональное обучение проходят женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также незанятые матери с детьми-дошкольниками и граждане предпенсионного возраста. Кроме того, еще около 400 человек проходят повышение квалификации. Всего в этом году на профобучение направлено более 1,2 тысячи жительниц края, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, в ходе регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на профобучение направлено более 2,9 тысячи жителей региона старше 50 лет, почти 2,8 тысячи из них уже закончили курсы.
https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html
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краснодарский край, общество

На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта

16:21 15.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти.
"В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" с начала 2020 года свыше 850 мам уже завершили обучение. Его могут пройти женщины, которые не состоят на учете по безработице в органах службы занятости", - говорится в сообщении администрации края.
Уточняется, что профессиональное обучение проходят женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также незанятые матери с детьми-дошкольниками и граждане предпенсионного возраста. Кроме того, еще около 400 человек проходят повышение квалификации. Всего в этом году на профобучение направлено более 1,2 тысячи жительниц края, добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, в ходе регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на профобучение направлено более 2,9 тысячи жителей региона старше 50 лет, почти 2,8 тысячи из них уже закончили курсы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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