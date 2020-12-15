https://ria.ru/20201215/kuban-1589356087.html

На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта

На Кубани более 850 женщин в декрете прошли обучение в рамках нацпроекта

Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:21

2020-12-15T16:21

2020-12-15T16:21

краснодарский край

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Более 850 женщин в декрете, проживающих в Краснодарском крае, прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", заявили региональные власти."В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" с начала 2020 года свыше 850 мам уже завершили обучение. Его могут пройти женщины, которые не состоят на учете по безработице в органах службы занятости", - говорится в сообщении администрации края.Уточняется, что профессиональное обучение проходят женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также незанятые матери с детьми-дошкольниками и граждане предпенсионного возраста. Кроме того, еще около 400 человек проходят повышение квалификации. Всего в этом году на профобучение направлено более 1,2 тысячи жительниц края, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, в ходе регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на профобучение направлено более 2,9 тысячи жителей региона старше 50 лет, почти 2,8 тысячи из них уже закончили курсы.

https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html

краснодарский край

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краснодарский край, общество