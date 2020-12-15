https://ria.ru/20201215/kuban-1589195262.html

Кубань разрабатывает программу поддержки легкой промышленности

Кубань разрабатывает программу поддержки легкой промышленности

Краснодарскому краю удалось сохранить все предприятия в секторе легкой промышленности, несмотря на карантин и снижение заказов. Вместе с тем, согласно краевой... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:00

2020-12-15T10:00

2020-12-15T10:00

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Краснодарскому краю удалось сохранить все предприятия в секторе легкой промышленности, несмотря на карантин и снижение заказов. Вместе с тем, согласно краевой Стратегии-2030, через 10 лет отгрузку готовой продукции легпрома края предстоит нарастить с 6 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей. Об инструментах, при помощи которых регион намерен достичь своих планов – в обзоре РИА Новости.Согласно краевой Стратегии-2030, легкая промышленность определена как одна из приоритетных отраслей экономики региона. По плану через 10 лет необходимо более чем вдвое увеличить долю легпрома в общем объеме промышленной продукции – с нынешних 2% до 5-7%. Для достижения таких результатов необходима отдельная программа поддержки легпрома, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку.Первая необходимостьВ текущем году предприятия легкой промышленности Краснодарского края показали свое умение адаптироваться к изменяющейся обстановке. Так, по данным краевых властей, 30 предприятий в период карантинных мероприятий освоили выпуск востребованных товаров − средств индивидуальной защиты: лицевых масок, халатов и комбинезонов. Выпуск новых товаров позволил сохранить рабочие места и загрузить производственные мощности. Максимальный объем выпускаемой продукции достигал 120 тысяч изделий в сутки.Для устойчивого развития экономики края на фоне ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса для производителей непродовольственных товаров первой необходимости Фонд развития промышленности утвердил программу "Первая необходимость". В ее рамках были установлены суммы займа – от 3 миллионов рублей до 30 миллионов рублей на срок до 3 лет под процентную ставку 1%.По данным Фонда, основными направлениями целевого использования нового вида займа являются приобретение сырья, расходных материалов и комплектующих, необходимых для выпуска продукции из перечня товаров первой необходимости, кроме продовольственных. Также заем можно направить на общехозяйственные расходы по производству в объеме не более 50 % от его суммы. Кроме того, средства могут быть использованы для приобретения российского или импортного промышленного оборудования для производства продукции из перечня товаров первой необходимости.Помимо этого, для предприятий легкой промышленности региона действует программа "Приоритет". В ее рамках новый вид займа можно направить на приобретение промышленного оборудования и его доставку или монтаж, пуско-наладку. Также заем может быть использован для приобретения товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы и расходные материалы, необходимые для выпуска промышленных партий продукции.Как отмечают представители Фонда, программа развития легкой промышленности позволит формировать новые механизмы стимулирования и поддержки предприятий, включая финансовые меры. Предполагается, что она также будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест.Фонд развития промышленности Краснодарского края финансирует далеко не только программы перепрофилирования, но и многие другие проекты развития промпредприятий. Его капитализация на протяжении всех 2,5 лет планомерно увеличивается - на сегодняшний день она составляет более 2 миллиардов рублей. По итогам первых шести месяцев текущего года фонд занимает 4-е место из 62 в рейтинге региональных фондов развития промышленности. Работа в условиях карантинаВсего в течение последних двух лет в рамках краевой программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" была оказана финансовая поддержка предприятиям легпрома на сумму более 92 миллионов рублей. Помимо этого, еще 16 миллионов рублей производители получили через краевые институты развития в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.В 2019 году производство в отрасли выросло на 30%. В этом году, несмотря на карантин и снижение заказов, отрасль также продолжает функционировать."Предприятия перешли на выпуск защитных масок, халатов. Сейчас это востребованная продукция. Даже в этой ситуации мы можем работать, развиваться, осваивать новые ниши, выходить на рынок с конкурентоспособной продукцией", – заявил глава региона Вениамин Кондратьев.Приоритетным направлением может стать также собственное производство тканей на площадке "Вайлдберриз". Компания намерена в своем промпарке объединить производителей одежды и обуви. Там же можно создать и предприятие по производству самих тканей.Основными предприятиями отрасли являются "Александрия" (Краснодар), "Брис-Босфор" (Новороссийск), швейная фабрика "Славянская" (Славянск-на-Кубани), "Армавирская фабрика нетканых материалов" (Армавир) и другие.

https://ria.ru/20201211/kuban20-1588829961.html

https://ria.ru/20201214/biznes-1589148424.html

https://ria.ru/20201213/matkapital-1589039490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вениамин кондратьев