https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589402084.html

В Британии выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 450 за минувшие сутки, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:34

2020-12-15T21:34

2020-12-15T21:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 450 за минувшие сутки, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 263 человек, скончались 232 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 888 116 человек, умерли 64 908 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он переводится на максимальный, третий уровень ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

лондон

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коронавирус covid-19, англия, великобритания, лондон, в мире