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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589402084.html
В Британии выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 450 за минувшие сутки, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:34
2020-12-15T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 450 за минувшие сутки, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 263 человек, скончались 232 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 888 116 человек, умерли 64 908 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он переводится на максимальный, третий уровень ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, лондон, в мире

В Британии выявили более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

21:34 15.12.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 450 за минувшие сутки, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 263 человек, скончались 232 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 888 116 человек, умерли 64 908 заболевших.
В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он переводится на максимальный, третий уровень ограничений.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияЛондонВ мире
 
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