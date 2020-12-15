https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589389319.html

ФМБА рассказало о ситуации с COVID-19 в России

ФМБА рассказало о ситуации с COVID-19 в России

Антитела к COVID-19 по состоянию на декабрь есть у 30% россиян, которые проживают на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:25

2020-12-15T19:25

2020-12-15T20:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Антитела к COVID-19 по состоянию на декабрь есть у 30% россиян, которые проживают на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, в июне этот показатель составлял 13-13,5%, а в октябре - 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.При этом анализ данных показывает, что у переболевших коронавирусом бессимптомно постепенно снижается индекс антител в течение 5 месяцев после болезни, уточнили в пресс-службе. ФМБА обеспечивает медицинское сопровождение порядка 700 учреждений и ведомств и закрытых городов и территорий в ряде регионов, в их числе - Димитровград, Снежинск, Озерск, Заречный, Звездный городок, Железногорск, комплекс "Байконур".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)