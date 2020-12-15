ФМБА рассказало о ситуации с COVID-19 в России
19:25 15.12.2020 (обновлено: 20:04 15.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе метро "Жулебино" Московского метрополитена
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Антитела к COVID-19 по состоянию на декабрь есть у 30% россиян, которые проживают на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, в июне этот показатель составлял 13-13,5%, а в октябре - 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"Многопараметрический математический анализ результатов исследований показал, что в июне 2020 года приблизительно 13-13,5% жителей страны имели антитела класса IgG к вирусу SARS-CoV-2, данный показатель в октябре 2020 года составил 17% и в декабре текущего года достигает не менее 30% от населения страны",- говорится в сообщении.
При этом анализ данных показывает, что у переболевших коронавирусом бессимптомно постепенно снижается индекс антител в течение 5 месяцев после болезни, уточнили в пресс-службе.
ФМБА обеспечивает медицинское сопровождение порядка 700 учреждений и ведомств и закрытых городов и территорий в ряде регионов, в их числе - Димитровград, Снежинск, Озерск, Заречный, Звездный городок, Железногорск, комплекс "Байконур".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.